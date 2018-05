1,3 mld zł straty GetBack. Spółka formalnie bezwartościowa

Fot. PAWEL DABROWSKI / SE / EAST NEWS Przemysław Dąbrowski - prezes GetBack, nie czekając na opinię audytora opublikował katastrofalne wyniki za 2018

Strata GetBack przekroczyła wartość kapitałów własnych - podał według wstępnych wyliczeń zarząd spółki. Czy to pewne dane? Nie podpisał się pod nimi audytor, więc z wyrokiem trzeba jeszcze zaczekać.

GetBack miał 1 327,13 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2017 r. wobec 200 mln zł zysku rok wcześniej. W ten sposób kapitały własne spółki zeszły poniżej zera, więc jest ona teoretycznie bankrutem. Wyniosły na koniec roku -622 mln zł.

Spółka podawała wcześniej, że wstępna szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy kapitałowej za rok 2017 według wiedzy na 21 maja miała wynieść ok. 1,2 mld zł. W połowie maja szacowano ją na ok. 1 mld zł. Jak widać z dnia na dzień strata rośnie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży były ujemne i wyniosły -302,25 mln zł w 2017 r. wobec 422,67 mln zł rok wcześniej. Oznacza to, że cała strata bierze się z wyceny wartości portfeli wierzytelności, która według przyjętych przez zarząd kryteriów mocno zmalała. Żeby się upewnić, czy ta wycena jest prawidłowa, lepiej poczekać na weryfikację przez rewidenta.

Co ciekawe, mimo olbrzymiej straty spółka zachowała płynność. Przepływy pieniężne były dodatnie i wyniosły 76 mln zł, z tym że na działalności operacyjnej wyniosły -1171 mln zł, na działalności inwestycyjnej -398 mln zł, a na działalności finansowej 1645 mln zł.

Odzyski z portfeli wierzytelności, czyli wpłaty od zadłużonych pomniejszone o nadpłaty wyniosły 435 mln zł, w porównaniu do 323 mln zł rok wcześniej. Jednocześnie zaktualizowano ujemnie wartość pakietów wierzytelności o 640 mln zł.

"Na spadek przychodów z nabytych pakietów wierzytelności miała wpływ przede wszystkim wycena portfeli wierzytelności z zastosowaniem metodologii o charakterze stress-test" - podała spółka we wstępnym raporcie.

"Grupa zaprezentowała ujemne przychody w związku z utratą wartości portfeli wierzytelności w wysokości 639 292 tys. zł z tytułu obsługiwanych portfeli wierzytelności i powracających portfeli wierzytelności, z wycofanych umów sprzedaży z powodu braku zapłaty do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z powodu wycofania wyniku na sprzedaży pakietów wierzytelności w wysokości 178 780 tys. zł z tytułu nabycia certyfikatów inwestycyjnych i przejęcia kontroli nad dwoma funduszami oraz z powodu braku zapłaty ceny przez wybrane fundusze co wiązało się z sytuacją reputacyjną spółki" - dodano w raporcie.

GetBack zmienił przy okazji termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego dla grupy kapitałowej za pierwszy kwartał na 29 czerwca 2018 roku. Poprzednio planowano publikację na 30 maja.

Propozycja dla wierzycieli

"Obecnie Spółka jest w trakcie weryfikacji ponad 1 900 szt. otrzymanej korespondencji dotyczącej m.in.: żądania natychmiastowego wcześniejszego wykupu obligacji, zgłoszenia przedterminowego wykupu obligacji, wezwania do zapłaty obligacji oraz odsetek do obligacji. Łączna ekspozycja wartości nominalnej obligacji z opcją „put” na dzień bilansowy wyniosła 554,4 mln zł, natomiast wartość ekspozycji na dzień publikacji wynosi 893,7 mln zł" - podano w raporcie.

Zaprezentowano też propozycję dla wierzycieli. Zgodnie z nią spółka ma oddać 65,36 proc. kwoty wierzytelności w ratach: do końca roku 1,26 proc., do końca 2019 r. 23,97 proc., do końca 2020 r. 30,57 proc., a resztę do 2025 roku. Reszta miałaby być skonwertowana na akcje nowej emisji po 8,53 zł za sztukę. Łącznie planowana jest emisja 82 399 394 akcji.

