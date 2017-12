Getin Noble Bank dostał gorszy rating. Leszek Czarnecki dokupuje akcje

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER Leszek Czarnecki dostał z Moody's złą wiadomość. Agencja gorzej ocenia wiarygodność kredytową GNB - jego najważniejszej inwestycji

Agencja Moody's zrewidowała swoją ocenę Getin Noble Banku. Na gorsze. Leszek Czarnecki tymczasem zainwestował w czwartek kolejne pieniądze w akcje banku.

W czwartek 14 grudnia agencja ratingowa Moody's Investors Service opublikowała informację w sprawie ratingu Banku. Nie są to dobre informacje. Ocena poszła w dół.

Rating długookresowy depozytów w złotym i walutach obcych został obniżony z Ba2 do Ba3. To poziom nieinwestycyjny i spekulacyjny - zresztą podobnie jak poprzedni rating. Już tylko jeden poziom niżej znajduje się poziom „wysoce spekulacyjny”. Perspektywa ratingu została utrzymana na poziomie negatywnym, czyli agencja spodziewa się, że w kolejnej rewizji może rating jeszcze obniżyć.

Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment - BCA) spadła z b1 do b2, podobnie jak skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment) - czyli znajduje się wciąż na poziomie „wysoce spekulacyjnym”. Ocena ryzyka długookresowego kontrahenta (LT Counterparty Risk Assessment) spadła z Ba1(cr) do Ba2(cr).

Jednocześnie Agencja potwierdziła utrzymanie na dotychczasowym poziomie krótkoterminowego ratingu depozytów na „Not Prime”, podobnie jak krótkoterminowej oceny ryzyka kontrahenta.

Wszystko to konsekwencja utrzymujących się słabych wyników banku w tym roku. GNB stopniowo rozwiązuje problem zbyt wysokiego udziału kredytów niepracujących, ale proces wymaga czasu. Zarząd zapowiedział co prawda powrót do zysków w przyszłym roku, ale chwilowo patrząc na wyniki kwartalne nie ma powodów do radości. W trzecim kwartale była strata 75,1 mln zł, a w ciągu dziewięciu miesięcy roku zysk wyniósł 240 mln zł i był niższy o 31 proc. rok do roku.

Getin Noble Bank ma w swoim portfelu 23 proc. kredytów udzielonych frankowiczom. Jednak to nie one przyprawiają o ból głowy właścicieli (w tym głównie Leszka Czarneckiego) i zarząd banku. Wśród nich jest 13 proc. kredytów z utratą wartości o wartości 1,4 mld zł. W innych polskich bankach nie była to dobra wiadomość, ale w GNB to poprawia jakość bilansu. Kredyty hipoteczne w złotych spłacają się o wiele gorzej - złych kredytów jest tu aż 16 proc.

Katastrofalnie wygląda spłacalność pożyczek detalicznych. Na 3,6 mld zł udzielonych, jako „z utratą wartości” zakwalifikowano aż 1,3 mld zł (27 proc.). To wszystko bagaż z poprzednich lat, który bank musi dźwigać. Stopniowo wyprostowuje zresztą sytuację. Na łączną kwotę 7,3 mld zł zagrożonych kredytów utworzono już łącznie 2,6 mld zł rezerw, tj. zostały one wpisane w straty banku.

Do tego bank musiał przeszacować grunty rolne, w które wcześniej inwestował. To obniżyło w trzecim kwartale wynik o prawie 15 mln zł, a łącznie dało straty już łącznie 86 mln zł.

Czarnecki niezrażony dokupuje akcje

To wszystko jednak nie zraża głównego akcjonariusza - miliardera Leszka Czarrneckiego. W środę, czyli dzień przed decyzją Moody’s postanowił dokupić akcje za 300 tys. zł z nowej emisji. Najpierw objęła je fundacja Jolanty i Leszka Czarneckiego, a potem kupiła firma zależna Czarneckiego LC Corp BV.

Inwestor dał tym kolejny sygnał, że z banku nie zrezygnuje. Jest on chwilowo największym gwarantem, że bankowi nie zabraknie pieniędzy.

Leszek Czarnecki sprzedał ostatnio akcje w swojej firmie deweloperskiej. 15 września za swój pakiet akcji dostał 481 mln zł. W portfelu ma jeszcze akcje dochodowego Idea Banku. Na początku listopada pojawiły się enuncjacje prasowe o sprzedaży udziału w Idea Banku. Te pieniądze traktowane mogą być przez rynek jako parasolem bezpieczeństwa dla Getin Noble.

W piątek po otwarciu sesji giełdowej akcje GNB spadają o 1,2 proc. do poziomu 1,61 zł. Wcześniej przez tydzień rosły.

Notowania akcji Getin Noble Banku w ostatnim tygodniu