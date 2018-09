Dywidendowe ostatki. Spółki podzielą jeszcze sporo pieniędzy

Fot. Jan BIELECKI/East News PZU szykuje pokaźną wypłatę z zysków za 2017 rok.

PZU, Lotos, CCC i Dębica - to duże spółki, które we wrześniu podzielą zyski między posiadaczy akcji. Na ponad 800 mln zł może liczyć Skarb Państwa. W sumie w formie dywidendy do kieszeni inwestorów trafi jeszcze ponad 2,6 mld zł. Podpowiadamy, jak skubnąć część tej kwoty dla siebie.

Wakacje to czas, gdy zdecydowana większość spółek dzieli zyski między właścicieli. Zostało jednak jeszcze 20 firm, które ciągle jeszcze z tym zwlekają.

Wśród nich są duże, państwowe firmy, które do rozdzielenia mają 2,4 mld zł. Mowa o największym polskim ubezpieczycielu PZU i paliwowym koncernie Lotos, który na podział zysków z posiadaczami akcji zdecydował się drugi rok z rzędu. Wcześniej przez dekadę nie wypłacił w formie dywidendy nawet złotówki.

Na samą myśl o dywidendzie z PZU ręce zaciera minister finansów Teresa Czerwińska. Może ona liczyć na to, że do kasy państwa wpłynie ponad 738 mln zł z 2,9 mld zł zysku wypracowanego przez ubezpieczyciela w ubiegłym roku.

Co z resztą zysku, czyli kwotą blisko 2,2 mld zł? Na dywidendę do pozostałych akcjonariuszy trafi z tej kwoty około 1,5 mld zł. Listę uprawnionych do wypłaty spółka ustali w środę 12 września. Każdy, kto tego dnia będzie miał na koncie maklerskim co najmniej jedną akcję, dostanie przelew 3 października. Na każdą akcję przypadnie po 2,50 zł dywidendy. To około 5,6 proc. obecnej ceny papierów PZU na giełdzie.

Zdecydowanie mniej hojny jest w tym roku Lotos. Pomiędzy właścicieli rozdzieli 185 mln zł. Trzeba jednak przyznać, że paliwowy koncern miał znacznie mniejszą kwotę do dyspozycji niż PZU, bo grupa Lotos w 2017 roku zarobiła 1,67 mld zł.



Spółka do budżetu dosypie 98 mln zł, bo w rękach państwa jest niewiele ponad połowa akcji Lotosu. Pozostała pula zostaje do podziału pomiędzy innymi akcjonariuszami. Inwestorzy mają tyle samo czasu na ewentualny zakup akcji, co w przypadku PZU. Tzw. dzień dywidendy przypada również na środę 12 września.

Najbardziej hojne spółki we wrześniu spółka dywidenda do podziału dywidenda na akcję stopa dywidendy ostatni dzień na zakup akcji dzień wypłaty PZU 2,16 mld zł 2,50 zł 5,65% 10 września 3 października Lotos 185 mln zł 1,00 zł 1,42% 10 września 28 września CCC 95 mln zł 2,30 zł 1,01% 17 września 1 października Firma Oponiarska Dębica 89,7 mln zł 6,50 zł 4,74% 12 września 14 grudnia Kogeneracja 40,2 mln zł 2,70 zł 4,67% 17 września 3 października i2 Development 10,9 mln zł 1,12 zł 7,47% 6 września 20 września

Hojna Dębica i CCC

Nie brakuje też w pełni prywatnych spółek, które do rozdania mają kilkadziesiąt milionów złotych. Prawie 100 mln zł dywidendy szykuje CCC. Największa spółka obuwnicza w Polsce na każdą akcję przeznaczy 2,30 zł. Choć to ponad dwukrotnie więcej niż w Lotosie, stopa dywidendy jest mniejsza - wynosi zaledwie 1 proc. To przez znacznie wyższą bieżącą cenę akcji. Notowania CCC przekraczają 220 zł.

Zdecydowanie więcej (procentowo) można zarobić na dywidendzie producenta opon znanej marki Dębica. W puli ma niewiele mniej pieniędzy to podziału (niecałe 90 mln zł), ale stosunek dywidendy na akcję do jej ceny jest znacznie korzystniejszy. To prawie 5 proc. Można to uznać za bardzo przyzwoity wynik.

Podobną stopę dywidendy oferuje Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, która na przelewy szykuje 40 mln zł. O ile jednak akcje Dębicy od dłuższego czasu idą w górę i jest szansa, że oprócz dywidendy będzie można zyskać na wzroście wartości akcji, to w przypadku Kogeneracji mamy odwrotną sytuację. Tym samym kasa z dywidendy może okazać się mniejsza niż ewentualne straty ze spadku wartości akcji już w pierwszych dniach po "odcięciu" dywidendy.

Liczy się procent

Bardziej doświadczeni inwestorzy giełdowi, szukając ciekawych okazji do zarobienia pieniędzy, w mniejszym stopniu patrzą na pulę dywidendy czy kwotę przypadającą na akcję. Kluczem jest to, jak duży procent ceny akcji stanowi dywidenda.

Pod tym względem najciekawiej we wrześniu wygląda wrocławski deweloper i2 Development. Pozornie niecałe 11 mln zł zysku i 1,12 zł dywidendy na akcję nie wygląda nadzwyczajnie, ale kupując teraz papiery poniżej 15 zł można liczyć na stopę zwrotu rzędu 7,5 proc. Inne spółki dają maksymalnie 5 proc.

Powraca jednak pytanie, czy na samych akcjach nie będziemy stratni? Notowania spółki na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy bardzo mocno się zmieniały. Pod koniec ubiegłego roku zanotowały dołek w okolicach 11 zł, by kilka miesięcy później poszybować powyżej 18 zł (+60 proc.). Obecnie plasują się gdzieś w połowie, więc trudno przewidywać, co będzie z nimi dalej.

Około 5 proc. potencjalnie można zarobić na dywidendzie Betacomu i Esotiq&Henderson. Choć bardziej znana jest druga z nich (twarzą i jedną z właścicielek producenta bielizny jest m.in. Joanna Krupa), bardzo ciekawie wyglądają akcje pierwszej. Ta działająca w branży IT firma jest wyceniana przez inwestorów najwyżej od wielu lat. Tylko w tym roku akcje zyskały na wartości 38 proc. i nic nie zapowiada nagłej zmiany trendu.

We wrześniowym kalendarzu mamy jeszcze trzy spółki, których stopa dywidendy przekracza 4 proc. Powyżej 3 proc. dają zarobić jeszcze dwie firmy.

Mniejsze spółki giełdowe, dzielące zyski we wrześniu spółka stopa dywidendy dywidenda do podziału dywidenda na akcję ostatni dzień na zakup akcji dzień wypłaty Betacom 5,00% 1,5 mln zł 0,75 zł 4 września 20 września Esotiq & Henderson 4,95% 2,2 mln zł 1,00 zł 25 września 26 października Unima 2000 4,53% 0,3 mln zł 0,12 zł 17 września 4 października KG Efekt 4,50% 1,7 mln zł 1,00 zł 12 września 3 października NTT System 4,41% 1,6 mln zł 0,12 zł 10 września 3 października Krynica Vitamin 3,79% 2,94 mln zł 0,24 zł 26 września 18 października Orion Investment 3,70% 2,38 mln zł 0,22 zł 18 września 9 października MediaCAP 2,91% 1,1 mln zł 0,06 zł 11 września 4 października Protektor 2,86% 2,3 mln zł 0,12 zł 7 września 11 grudnia Trakcja 2,74% 5,1 mln zł 0,10 zł 21 września 15 października Ferro 2,69% 7,4 mln zł 0,35 zł 14 września 2 października Immobile 2,01% 5,3 mln zł 0,07 zł 5 września 21 września

