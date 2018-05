Giełda zawiesiła notowania Ursusa. Wszystko przez raport roczny

Fot. Krzysztof Olszewski/WP Krzysztof Zarajczyk, prezes Ursusa tłumaczy się problemami z systemem informatycznym

Przez co najmniej dwa tygodnie nie będzie można kupić, ani sprzedać akcji Ursusa na giełdzie. Karą za opóźnienie w obowiązkach informacyjnych jest zawieszenie notowań. Spółka tłumaczy się awarią.



Jako powód wniosku o zawieszenie obrotu Komisja Nadzoru Finansowego podała problemy z prezentacją raportu rocznego za 2017 r. Spółka miała na to czas do końca kwietnia, niestety okazał się to termin zbyt krótki.

Co prawda teoretycznie raport roczny opublikowany został w ostatnim możliwym terminie, czyli 30 kwietnia, ale już bez opinii biegłego rewidenta.

- Szacujemy, iż biegły rewident zakończy badanie i wyda opinię najpóźniej do 14 maja - podał prezes Ursusa Karol Zarajczyk w liście do akcjonariuszy. Tłumaczy w nim, że spółka za późno przekazała audytorowi dane. Zawinić miał system informatyczny, który służy do konsolidacji wyników finansowych grupy Ursus.

Same wyniki zresztą też nie były zbyt dobre, co tłumaczyć mogło brak pośpiechu w ich prezentacji. Grupa Ursus poniosła drugą największą stratę w historii - 19,3 mln zł, głównie z powodu inwestycji w produkcję autobusów elektrycznych i wodorowych.

Straty i odmowa rewidenta

Ursus to niejedyna spółka, która miała z raportami rocznymi problemy. Poza nim były to Graviton, Indygo Minerals oraz Lark.pl.

Podobnie jak Ursus chwalić wynikami nie mogła się inna z zawieszonych w piątek spółek - Indygo Minerals, która przesłała raport po terminie, dopiero 2 maja. Strata poniesiona w 2017 roku - 22,1 mln zł - była wyższa niż strata w 2016 roku (20,6 mln zł).

Dobre wyniki podał natomiast Lark.pl, czyli rodzaj wehikułu inwestycyjnego w branży internetowej i elektroniki użytkowej. Tyle że pod jakością danych nie podpisał się biegły rewident, odstępując od wyrażenia opinii, bo nie dostał dostępu do dokumentacji.

Chodzi m.in. o dokumentację rachunkową spółki Lark Europe w restrukturyzacji. Wartość tego aktywu w sprawozdaniu finansowym wyniosła 15,2 mln zł, co stanowi 39 proc. wartości wszystkich aktywów.

Co więcej, rozliczenie sprzedaży inwestycji za 16,6 mln zł wpisano w należności, a biegły rewident nie otrzymał dokumentów, które by tę kwotę uwiarygadniały. Te należności to aż 40 proc. aktywów. W telegraficznym skrócie: zysk może był, ale może i go nie było.

Wreszcie danymi w ogóle nie pochwaliła się maleńka jak na giełdę spółka Graviton. Ostatni raport, jaki przekazała, dotyczył trzeciego kwartału ub. roku. Spółka wykazała wtedy stratę 144,8 tys. zł przy przychodach 436 tys. zł w dziewięciu miesiącach 2017.

