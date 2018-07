Giganci IT płacą podatki za granicą. Producent Wiedźmina i Cyberpunka zawstydził międzynarodowe korporacje

Fot. STANISLAW KOWALCZUK Międzynarodowe korporacje płacą duże podatki za granicą. Ich spółki w Polsce niekoniecznie

Najwięcej, bo 45,8 mln zł z CIT, spośród spółek nowych technologii wpłacił do budżetu CD Projekt. To więcej niż inne wielkie korporacje IT działające na naszym rynku łącznie: IBM Polska, Microsoft Polska, Oracle Polska, SAP Polska i Enterprise Services.

"Puls Biznesu" przyjrzał się zestawieniom największych płatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wśród firm informatycznych. Okazało się, że wielkie międzynarodowe korporacje pod względem odprowadzanie podatków w naszym kraju nie brylują.

Czasem powodem jest strata podatkowa, jak w przypadku Oracle Polska czy IBM Polska, które w minionym roku, jak podaje "Puls Biznesu", po raz pierwszy od 2013 r. nie zapłaciły podatku CIT.

Zobacz także: Obniżka CIT. "Chcemy gestu dobrej woli obniżenia podatku dochodowego"

Gazeta zastanawia się jednak, jak to możliwe, że sprzedając wysoko rentowne usługi polskie oddziały gigantów, zamiast zysku, wygenerowały w 2017 r. straty.

Ani Oracle Polska, ani IBM Polska nie chciały jednak skomentować wyników finansowych.

Gazeta pokazuje, że i Oracle, i IBM dobrze sobie radzą na rynku globalnym. Ich działalność jest bardzo rentowna i płacą wysokie podatki - tylko że nie w Polsce.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl