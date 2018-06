Założyciele Alior Banku inwestują w łowców odszkodowań lotniczych

Fot. Karolina Rogaska/ wp.pl Odszkodowania lotnicze mogą być łatwe do uzyskania. Polska firma się o to postara

Jak dostać odszkodowanie od linii lotniczej? Wystarczy wpisać w internetowym serwisie numer i datę lotu, telefon, adres email i czekać. Zajmą się tym specjaliści. Wizja sukcesu takiej działalności skusiła rodzinę Zaleskich, która kiedyś finansowała początki Alior Banku.

W ciągu pierwszego roku działalności zgłosili do linii lotniczych 10 mln zł odszkodowań, a z ich usług skorzystało kilkanaście tysięcy klientów dwustu linii lotniczych. Reklamują się, że za opóźniony, lub odwołany lot w Unii Europejskiej uzyskać można nawet do 2,5 tys. zł odszkodowania. Obsługują sprawy do dwóch lat wstecz.

Na swojej stronie informują o 3,2 tys. euro odszkodowania za opóźniony o trzy godziny lot, które w ciągu miesiąca od zgłoszenia uzyskała czteroosobowa rodzina z Radomia. 600 euro miał dostać Łukasz z Krakowa za odwołany lot z Poznania do Frankfurtu, przez co spóźnił się na lot przesiadkowy do Tampy na Florydzie w USA.

Zobacz też: Co robić, gdy opóźni się nasz lot?

Rodziny Podobów i Zaleskich wspólnie na podbój Europy

Głównym właścicielem spółki GIVT jest pośrednio małżeństwo Podobów: Jacek i Magdalena. Jacek Podoba to były wieloletni prezes TU Europa - obecnie jest prezesem GIVT. Spółka zarabia wyłącznie na prowizji od odzyskanego odszkodowania.

Spółka dysponuje kapitałem 500 tys. zł. Ale to ma się wkrótce zmienić. Inwestycją w platformę GIVT zainteresowała się rodzina Zaleskich - podaje Puls Biznesu. Na polskim rynku z ogromnym sukcesem zaangażowała się wiele lat temu w finansowanie od podstaw Alior Banku.

Helene Zaleski objęła teraz stanowisko przewodniczącej rady nadzorczej GIVT. Firma będzie potrzebować pieniędzy na rozwinięcie działalności poza granicami Polski.

- Pozyskanie tak poważnego wsparcia najlepiej świadczy o naszym potencjale. Dzięki zaangażowaniu rodziny Zaleskich mamy środki na rozbudowę technologii i szybki, międzynarodowy rozwój. Jestem dumny, że wraz z Heleną możemy rozwijać nasz biznes - powiedział prezes GIVT Jacek Podoba cytowany przez serwis publicrelations.pl.

- Oprócz wkładu finansowego w GIVT, z naszej strony deklaruję wsparcie w postaci doświadczenia biznesowego i mojego zaangażowania. Wierzę, że osobiste zaangażowanie inwestycyjne panów Jacka Podoby i Jacka Komarackiego oraz ich wieloletnie doświadczenie biznesowe będą silnym atutem GIVT w drodze do dużego, międzynarodowego sukcesu - powiedziała Helene Zaleski.

- Jesteśmy w trakcie uruchamiania operacji w kilkunastu krajach Europy - poinformował Podoba dodając, że otwarcie działalności platformy GIVT poza Polską planowane jest już w najbliższych tygodniach.

Na czym polega ta pomysł biznesowy? Na analizie danych i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Nadzór nad procesem odzyskiwania odszkodowań sprawuje GIVT Legal, kancelaria prawna powołana specjalnie w tym celu.

- Sprawna pomoc klientom jest możliwa dzięki naszej dużej inwestycji w technologię. Potrafimy skutecznie analizować loty i przyczyny ich opóźnień, a także kryteria, w oparciu o które, podejmowane są decyzje o wypłacie odszkodowania. Dużą część inwestycji przeznaczamy na dalszy rozwój prac nad automatyzacją wszystkich zadań, machine learning i zaawansowane big data - podał Jacek Komaracki, wiceprezes GIVT.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl