Katolicy dali się wyprzedzić ateistom w światowej gospodarce. Wszystko przez protestantów

Fot. Tycjan Przemienienie Pańskie/wikimedia.org Gospodarka chrześcijańska oddaje pole ateistycznej. Najszybciej udział w globalnej ekonomii tracą protestanci

Świat się ateizuje i w coraz większej liczbie krajów Święta Bożego Narodzenia obchodzone są bez religijnej treści. Na mapie gospodarczej świata do niewierzących przyłączyły się jeszcze niedawno protestanckie Australia i Niemcy. Dzięki temu kraje ateistyczne znaczą już więcej w ekonomii niż katolickie.

Protestanci są słusznie czy niesłusznie uważani za motor rozwoju światowej gospodarki od XIX wieku. Obecnie szybko się jednak ateizują. Ten trend nie tylko jednak ich dotyczy. W nieco mniejszej skali, ale widać to i wśród katolików.

Według najnowszych dostępnych badań dominującą religią w Australii i Niemczech nie jest już protestantyzm. Większość zdobyli tam niewierzący. Na granicy ateistycznej dominacji jest już wciąż jeszcze protestancka Wielka Brytania.

Religijna mapa gospodarcza świata robi się w ten sposób coraz mniej... religijna. Chrześcijaństwo trzyma się co prawda mocno w takich krajach jak USA, Szwajcaria, czy Polska, ale wolta Australii i Niemiec sprawiły, że ateiści wyprzedzili katolików na gospodarczej mapie świata.

O ile w poprzednim zestawieniu Money.pl katolicy (a konkretnie kraje z przewagą katolików), do których na moment przeszli protestanccy wcześniej Niemcy, wytwarzali prawie 26 proc. światowego PKB, to teraz jest to już tylko niecałe 21 proc. Ateiści i agnostycy zwiększyli siłę gospodarczą do 30 proc. globalnego PKB.

Według prognoz MFW kraje z przewagą niewierzących będą rosły gospodarczo szybciej niż reszta świata. W 2022 roku ich udział w światowej gospodarce wzrośnie do prawie 32 proc. z 30 proc. obecnie. PKB na głowę mieszkańca mierzone parytetem siły nabywczej wzrośnie w latach 2016-2022 o 679 dol. miesięcznie.

Jak na tym tle wyglądają Polacy - katolicy (88 procent mieszkańców kraju nad Wisłą to katolicy)? Wcale nie tak źle. O ile ogółem dochód krajowy (nie mylić z wynagrodzeniem) na mieszkańca krajów katolickich wzrośnie wg MFW w najbliższych pięciu latach o 385 dol. miesięcznie, to w Polsce o aż 790 dol., czyli szybciej niż "ateistyczna średnia". W również katolickiej, choć szybko ateizującej się Francji wzrośnie o nawet 846 dol.

Bardzo słabo wyglądają za to perspektywy gospodarcze krajów islamskich. Choć liczba mieszkańców krajów muzułmańskich wzrośnie do 2022 r. o ponad 180 mln (z 512 mln przyrostu na całym świecie), to ich udział w światowej gospodarce praktycznie się nie zmieni. Inaczej mówiąc motywacja, by przenieść się do krajów bogatszych będzie z pewnością coraz większa - będzie nią rosnąca różnica bogactwa.

Struktura religijna świata gospodarczego liczba krajów populacja w 2016 (mln) prognoza zmiany populacji 2016-2022 proc. światowego pkb w 2016

prognoza proc. światowego pkb w 2022

pkb per capita 2016 (ppp, dol./mies.) prognoza wzrostu pkb per capita 2016-2022 (ppp, dol./mies.) chrześcijanie ogółem 107 2214 156,6 54,6 52,1 1934 426 chrześcijanie-katolicy 55 1160 78,4 20,7 20,5 1597 385 - Francja - katolicy 48% (było 60%), niewierzący 40% (było 28%) 65 1,8 3,3 3,1 3456 846 - Polska - katolicy 88%, niewierzący 3% 38 -0,1 0,6 0,7 2327 790 chrześcijanie-protestanci 38 750 70,8 31,2 28,8 2704 426 - USA - protestanci 51%, katolicy 23%, niewierzący 18% 323 12,4 24,9 23,1 4803 1033 chrześcijanie-prawosławni 13 303 7,3 2,6 2,7 1322 515 - Rosja - prawosławni 43%, niewierzący 38%, islam 7% 143 -1,1 1,7 1,8 1930 863 ateiści/agnostycy 10 1785 55,5 29,9 31,6 1604 679 - Chiny - niewierzący 47%, religie lokalne 27%, buddyści 16% 1383 49,6 15,0 18,1 1297 709 - Japonia - niewierzący 52%, buddyści 34% 127 -2,4 6,6 5,4 3456 666 islam ogółem 44 1583 180,6 8,5 8,5 929 287 islam-sunnici 37 1403 164,3 7,3 7,4 883 268 - Indonezja - sunnici 86%, protestanci 7% 259 20,3 1,2 1,6 969 428 islam-szyici 4 134 12,5 0,9 0,9 1556 390 - Iran - szyici 99% 80 5,3 0,5 0,5 1666 464 buddyści 7 123 3,8 1,5 1,5 1669 553 - Tajlandia - buddyści 94%, islam-sunnici 5% 69 0,4 0,5 0,6 1412 500 hinduiści 3 1330 108,2 3,1 3,9 542 350 - Indie - hinduiści 80%, islam-sunnici 14% 1300 106,0 3,0 3,9 549 356 religie lokalne 3 84 7,0 1,9 1,9 1873 577 - Korea Płd. - sindo i koreański konfucjanizm 41%, chrześcijanie-protestanci 20% 51 1,3 1,9 1,8 2979 1133 judaiści 1 9 1,0 0,4 0,4 3149 393 - Izrael - judaiści 75%, islam-sunnici 18% 8 9,9 0,4 36576 świat 175 7127 512,7 99,9 99,9 1365 437 Źródło: dane z 2016 i prognozy na 2022 MFW; PPP - parytet siły nabywczej (Purchasing Power Parity)

W Europie jest już 5 proc. muzułmanów

Ateiści zwiększają swoje szeregi głównie poprzez rezygnację z wiary przez protestantów. W Wielkiej Brytanii ubyło ich od 2010 roku liczbowo prawie 30 proc. i w społeczeństwie jest ich już zaledwie nieco ponad jedna trzecia. W Niemczech jest o 22 proc. mniej protestantów niż siedem lat temu i stanowią już tylko 26,5 proc. społeczeństwa.

W tym drugim kraju spadała też liczba katolików, choć dużo wolniej - liczbowo o 13 proc. W rezultacie, choć nad protestantami zwiększają przewagę i ich udział w niemieckim społeczeństwie wynosi 28,5 proc., to do ateistów tracą.

W Austrii od 2010 roku aż jedna dziesiąta społeczeństwa zrezygnowała z chrześcijaństwa. Zateizowało się 14 proc. katolików i 32 proc. protestantów. Aż o jedną piątą mniej katolików jest też we Francji. W tym samym czasie przyrosła o 22 proc. liczba ateistów. We Włoszech ubyło 13 proc. katolików, a liczba ateistów się podwoiła.

Co ciekawe odmienna tendencja jest w Szwecji. Tam chrześcijan nawet przybyło i według najnowszych badań stanowią już 70 proc. społeczeństwa, podczas gdy siedem lat temu było to 67 proc. Najwyraźniej wiąże się to jednak z imigracją, bo najbardziej liczny Narodowy Kościół Szwecji traci wiernych - z 70 proc. społeczeństwa w 2010 r. do 61 proc. obecnie.

W samej Europie poza przyrostem ateistów widać też coraz większy udział muzułmanów w społeczeństwie - podał niedawno Pew Research Center. W 2016 r. stanowili już prawie 5 proc. mieszkańców kontynentu.

Najwięcej zamieszkuje Francję -25,8 mln, co stanowiło aż 9 proc. populacji europejskich muzułmanów. W Niemczech żyje prawie 5 mln wyznawców Mahometa. Przy założeniu braku imigracji w 2050 roku aż 12,7 proc. Francuzów będzie tego wyznania.

Top 10 krajów wg pkb i religia przeważająca PKB w 2016 r. (mld dol.)

religia przeważająca 1 USA 18 624,5 chrześcijanie-katolicy 2 Chiny 11 232,1 chrześcijanie-katolicy 3 Japonia 4 936,5 ateiści/agnostycy 4 Niemcy 3 479,2 ateiści/agnostycy 5 Wielka Brytania 2 629,2 chrześcijanie-katolicy 6 Francja 2 466,5 chrześcijanie-protestanci 7 Indie 2 263,8 hinduiści 8 Włochy 1 850,7 chrześcijanie-katolicy 9 Brazylia 1 798,6 ateiści/agnostycy 10 Kanada 1 529,8 chrześcijanie-protestanci 23 Polska 469,3 chrześcijanie-katolicy Źródło: Pew Research,wikipedia, MFW

Najbogatsze i najbiedniejsze kraje - PKB na osobę z uwzględnieniem siły nabywczej (PPP)

górne 10 krajów PKB na głowę w dol./mies. religia dominująca dolne 10 krajów

PKB na głowę w dol./mies. religia dominująca Katar 10 644,0 islam-sunnici Madagaskar 125,8 religie lokalne Luksemburg 8 629,7 chrześcijanie-katolicy Togo 124,5 religie lokalne Singapur 7 333,6 buddyści Sierra Leone 123,3 islam-sunnici Sułtanat Brunei 6 464,2 islam-sunnici Mozambik 101,6 chrześcijanie-katolicy Kuwejt 6 200,7 islam-sunnici Malawi 97,6 chrześcijanie-protestanci ZEA 6 045,0 islam-sunnici Niger 82,3 islam-sunnici Irlandia 5 950,4 chrześcijanie-katolicy Liberia 67,9 chrześcijanie-protestanci Szwajcaria 5 311,8 chrześcijanie-katolicy Rep. Dem. Kongo 67,0 chrześcijanie-protestanci San Marino 5 087,6 chrześcijanie-katolicy Burundi 64,9 chrześcijanie-katolicy Norwegia 4 948,7 chrześcijanie-protestanci Republika Środkowoafrykańska 58,3 chrześcijanie-protestanci Źródło: Pew Research, wikipedia, MFW

* PPP - purchase power parity