To najlepszy czas dla polskiej gospodarki. I nowe wyzwania dla polskich banków

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER Według ekspertów Polska ma szansę dołączyć do najbardziej rozwiniętych krajów

Chcemy Polski ambitnej i innowacyjnej. Wierzę, że kongres dostarczy odpowiedzi na pytanie, jaki ma być nasz kraj i jak uczynić go lepszym - napisał w liście do gości VIII Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie, premier Mateusz Morawiecki. Kongres, w którym to jedno z najważniejszych wydarzeń finansowych w tym roku i w tej części Europy.

- Organizując ten okrągły stół chcemy zdefiniować największe wyzwania, również technologiczne, a także opracować prognozy i rekomendacje, które przekażemy najważniejszym instytucjom w państwie i Europie. Począwszy od 2015 roku przygotowaliśmy już 27 stanowisk w najbardziej aktualnych dla Polski i kontynentu sprawach ­- mówi Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący rady programowej.

VIII Europejskiego Kongresu Finansowego. To miejsce, gdzie spotykają się najważniejsi ­przedstawiciele świata finansowego tej części Europy i to do nich w specjalnym liście zwrócił się premier Mateusz Morawiecki.

- Chcemy Polski ambitnej i innowacyjnej. Wierzę, że kongres dostarczy odpowiedzi na pytanie, jaki ma być nasz kraj i jak uczynić go lepszym. Życzę nam, abyśmy w kolejnych latach obserwowali wdrażanie praktycznych rozwiązań, które swoje źródło mają właśnie w tym wydarzeniu - napisał Morawiecki.

Rolę sektora bankowego dostrzega i docenia również minister finansów.

- Jest on bezpieczny i cieszy się społecznym zaufaniem. Utrzymanie tego zaufania, szczególnie wśród klientów detalicznych, to kluczowe zadanie, które wymaga odpowiedzialności i dochowania należytej staranności. Wyzwaniem dla sektora będzie też wprowadzenie nowych technologii do usług finansowych. Jesteśmy otwarci na dyskusję ze środowiskiem bankowym - zapowiada Teresa Czerwińska, minister finansów.

Bank, który zatrudnił Gombrowicza

Trudno jednak mówić o przyszłości sektora finansowego bez krytycznego spojrzenia w przeszłość. Czy transformację 1989 roku można uznać za udaną? I która rzeczywistość - ta sprzed prawie 30 lat, czy ta po odzyskaniu przez Polskę niepodległości - była większym wyzwaniem?

Zdaniem uczestników debaty w 1989 roku mieliśmy społeczeństwo wykształcone, mówiące jednym językiem, dowartościowane i zmotywowane. Poziom zaangażowania Polaków był duży. Pozytywnie do Polski były też nastawione inne europejskie kraje. To dlatego było łatwiej niż w 1918 roku.

89 lat temu powstał także bank Pekao S.A., którego najsłynniejszym pracownikiem był Witold Gombrowicz.

- Bank powstał, by wspierać 8 mln Polaków za granicą. Dziś ta liczba jest dużo większa, ale problemy pozostają te same. Potrzebujemy banku depozytowego, banku, który będzie miał globalny charakter i oddziały na całym świecie - przekonuje Michał Krupiński, prezes Pekao S.A. I dodaje: - Jeśli dziś chcemy sobie poradzić z brakiem zaufania do instytucji europejskich to odpowiedzą są międzynarodowe fuzje. To jedyna szansa dla Europy - dalsza integracja finansowa.

Euro? Tak, ale nie teraz!

Nie tylko przeszłość, ale i przyszłość zajmuje prezesów największych instytucji finansowych w Polsce. Jednym z pytań, na które wciąż szukają odpowiedzi jest to, czy Polska powinna wejść do strefy euro.

- Tak, ale pod dwoma warunkami: gdy strefa euro skutecznie się zreformuje i gdy polska gospodarka będzie na trochę wyższym poziomie dochodów. Nie wcześniej jednak niż za kilka lat - nie pozostawia złudzeń Paweł Borys, prezes PFR.

- Aktualna sytuacja geopolityczna, w tym m.in. coraz silniejsza rywalizacja między USA a Chinami, Europa po Brexicie i końcówka globalnego cyklu makroekonomicznego, nie uzasadnia szybkiego wejścia Polski do strefy euro - dodaje Michał Krupiński.

Polska nigdy nie miała się lepiej

Kolejnym wyzwaniem jest groźba bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości. Dziś ceny mieszkań zaczynają rosnąć w szybkim tempie, a finansowanie i nabywanie lokali ma miejsce jeszcze zanim inwestor wbije w ziemię pierwszą łopatę.

Zdaniem ekspertów jako naród nie mamy jednak problemu z zadłużeniem. Polacy mają za to coraz wyższą zdolność kredytową i zdolność obsługi zaciągniętych zobowiązań.

- Również polska gospodarka nie ma problemu z zadłużeniem. Dług jest dobry. Co ważne jednak kredyty konsumpcyjne powinny być udzielane przez instytucje, które są nadzorowane - przekonuje prezes Krupiński.

Zobacz też: Ekspert: przymusowe przewalutowanie kredytów we frankach jest możliwe

Jaka więc będzie przyszłość polskiego sektora finansowego? Według uczestników debaty dziś Polska zbliża się do poziomu dochodów, którego nie udało się osiągnąć nigdy wcześniej i mamy wreszcie szansę dołączyć do najbardziej rozwiniętych krajów.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl