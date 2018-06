GPW otworzy rynek oparty na blockchain. Chce konkurować z największymi giełdami świata

Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Marek Dietl przedstawił założenia #GPW2022

Polska została przekwalifikowana z rynków rozwijających się do rozwiniętych. Według prezesa GPW przenosi to warszawski rynek do pierwszej ligi i będzie teraz konkurować z 24. największymi giełdami świata. W planach są rynek oparty na blockchain i kontrakty na indeksy sektorowe.



- Rozpoczynamy konkurencję z 24. najbardziej rozwiniętymi krajami świata, po tym jak FTSE Russell przekwalifikowała Polskę z rynków rozwijających się do rozwiniętych - powiedział Marek Dietl, prezes GPW. - Jeśli chcemy być w tym skuteczni, musimy udoskonalić nasze dotychczasowe produkty oraz wchodzić w nowe obszary biznesowe. Dziś przedstawiamy pierwsze z naszych inicjatyw - kolejne będą prezentowane na początku 2019 roku - dodał.

W ramach kluczowych celów strategii #GPW2022 grupa postawi m.in. na budowę nowych platform, umożliwiających spotkanie kupujących i sprzedających na warszawskim parkiecie.

- Planowany przez nas rynek GPW Private Market będzie oparty na Blockchain - powiedział Michał Piątek, dyrektor rozwoju nowych biznesów. Platforma ma łączyć spółki, poszukujące kapitału z inwestorami na rynku niepublicznym dzięki technologii wykorzystanej przy tworzeniu bitcoina i innych kryptowalut.

Zobacz też: GPW chce kupić giełdę w Izraelu. Paweł Borys wyjaśnia





Według słów Piątka, giełda liczy w efekcie na wzrost rynku venture capital (VC), a spółka GPW Ventures ma obniżyć ryzyko inwestycyjne i zapewni generowanie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji w młode spółki. GPW planuje również współpracę z instytucjami publicznego wsparcia działającymi na rynku startupów.

"GPW będzie, w jeszcze większym stopniu niż dotychczas, wspierać krajową gospodarkę, co powinno ułatwić Polsce dogonienie najbardziej rozwiniętych gospodarek świata" - podała spółka.

Długa lista zmian

- Zdecydowaliśmy o utrzymaniu naszych dotychczasowych, głównych założeń finansowych. Jesteśmy przekonani, że osiągnięcie 7 proc. wzrostu średniorocznych przychodów grupy GPW, podwojenie zysku EBITDA jest bardzo ambitne, ale inicjatywy strategiczne są przygotowane po to, aby utrzymać wyznaczone cele - wskazał wiceprezes Jacek Fotek.

GPW ma zamiar skoncentrować się na rozwoju technologicznym oraz wdrażać innowacyjne rozwiązania, które zdywersyfikują przychody. Przedstawiła nowe inicjatywy w 14 punktach. Mają one przynieść 31 proc. przychodów grupy w 2022 r.

1. Rozwój Rynku Pierwotnego (GPW Growth) - program edukacyjny, wspierający rozwój przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Filarem projektu jest wprowadzenie i rozwój programu GPW Growth, którego głównym założeniem będzie wsparcie spółek w budowaniu ich wartości poprzez ekspansję z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności z mocnym akcentem rozwoju poprzez rynek kapitałowy.

2. System Pożyczek Papierów Wartościowych - stymulacja wzrostu płynności na rynku kasowym i instrumentów pochodnych GPW poprzez promocję i zwiększenie skali pożyczek papierów wartościowych.

3. Rozwój Instrumentów Pochodnych - wprowadzenie nowych instrumentów pochodnych dostosowanych do potrzeb klientów oraz promocja pasywnych zleceń dostarczających płynność do arkusza zleceń, a także rozszerzenie programów promocyjnych i edukacyjnych dla wszystkich grup inwestorów.

4. GPW Private Market - utworzenie platformy łączącej spółki poszukujące kapitału z inwestorami na rynku niepublicznym. Inicjatywa stanowi dopełnienie oferty grupy kapitałowej GPW tak, aby mogły z niej korzystać spółki na każdym etapie rozwoju.

5. GPW Ventures - utworzenie spółki, która zainwestuje w fundusze kapitału podwyższonego ryzyka jako inwestor pasywny. Inicjatywa umożliwi stworzenie instrumentu finansowania aktywizującego rozwój polskiego rynku venture capital, a w dłuższej perspektywie wzrost liczby pierwotnych ofert publicznych. Dzięki inwestycjom w startupy technologiczne, nastąpi także zwiększenie innowacyjności GK GPW;

6. Rozwój Rynku BondSpot - zapewnienie pełnej oferty produktów i usług w zakresie instrumentów dłużnych (obligacji skarbowych i korporacyjnych), rynku pieniężnego oraz instrumentów pochodnych na obligacje i stopy procentowe. Wszystko będzie realizowane w ramach jednego miejsca obrotu;

7. Warsaw Repo Rate, Bondspot Benchmark - wprowadzenie dwóch nowych wskaźników referencyjnych dla rynku obligacji i rynku pieniężnego, zapewnienie przejrzystych i stabilnych metod kalkulacji wskaźników opartych na danych z systemów obrotu, wspieranie transparentności transakcyjnej na rynku finansowym, zapewnienie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego o Wskaźnikach Referencyjnych ("BMR") nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r.;

8. Instytut Analiz i Ratingu - upowszechnienie wiarygodnego ratingu na krajowym rynku dłużnych instrumentów finansowych, co w perspektywie średnioterminowej przyniesie wymierne korzyści polskiej gospodarce.

9. GPW Data - wprowadzenie standardów raportowania biznesowego pozwalających na automatyczne przetwarzanie danych i obniżenie kosztów raportowaniem przez spółki, wykorzystanie technologii big data w procesie gromadzenia danych istotnych z punktu widzenia inwestycji na rynku kapitałowym i generowanie raportów na ich podstawie oraz implementacja narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji (AI), wspierających inwestorów krajowych i zagranicznych.

10. GPW TCA TOOL - Transaction Cost Analysis (TCA), oznacza analizę kosztów transakcyjnych. W ramach projektu zostanie zbudowany zestaw innowacyjnych narzędzi do identyfikacji i analizy kosztów transakcyjnych. Tego typu informacje będą źródłem wiedzy dla inwestorów i brokerów i pozwolą na przeprowadzenie analiz od danych zagregowanych do mikrostruktury rynku.

11. Zorganizowana Platforma Obrotu (OTF) - przekształcenie rynku terminowego towarowego funkcjonującego w strukturze TGE w zorganizowaną platformę obrotu (OTF), zgodnie z wymogami Dyrektywy MiFID II. Projekt umożliwi też TGE dalszy rozwój instrumentów terminowych z fizyczną dostawą energii elektrycznej i gazu oraz instrumentów finansowych.

12. Platforma Aukcyjna Usług Infrastrukturalnych - udostępnienie platformy aukcyjnej dla usług infrastrukturalnych związanych z rynkami energii elektrycznej i gazu.

13. Rozliczanie Transakcji OTC - prowadzenie usług rozliczeniowych dla kontraktów terminowych na energię elektryczną i gaz, zawieranych na zorganizowanych platformach obrotu lub w ramach transakcji bilateralnych.

14. Platforma Handlu Odpadami i Surowcami Wtórnymi - stworzenie elektronicznej platformy do handlu odpadami i produktami ich przetworzenia. Platforma będzie rozwiązaniem wpisującym się w unijny model związany z gospodarką odpadami, oparty na obiegu zamkniętym.