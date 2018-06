GPW szuka sposobów na rozwój. Szansa dla małych i średnich firm

Fot. money.pl Projekt #GPW2022

Prezesi Giełdy Papierów Wartościowych zakasują rękawy. Na papierze – tym bez wartości – wszystko wygląda kolorowo. Jednak w rzeczywistości giełda ma spory problem. A to rodzi szansę rozwoju dla małych i średnich firm.

Z oświadczenia przesłanego do GPW przez premiera Mateusza Morawieckiego słychać, że szefa rządu ponosi huraoptymizm. Stwierdził, że polska giełda ma szansę nie tylko zostać liderem regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ale i liderem całego kontynentu, a nawet świata. Zejdźmy jednak na ziemię. Giełda Papierów Wartościowych potrzebuje zmian. Głównie po to, by utrzymać się na rynku.

Dlatego zarząd GPW przedstawił 14 inicjatyw strategicznych na lata 2018-2022. Mają być drogowskazami dla umocnienia giełdy. Ta dziś zbyt mocna nie jest. Dlatego przyglądamy się najważniejszym punktom i wyjaśniamy co się zmieni.

Rozwój Rynku Pierwotnego

Prezesi giełdy postanowili wesprzeć sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Mają nadzieję, że uda się w ten sposób wykształcić wielkie spółki, które w przyszłości wejdą na giełdę. W myśl zasady – każda wielka firma była kiedyś mała. Dlatego powstanie program „GPW Growth”. Mali przedsiębiorcy dostaną wsparcie edukacyjne. Co najważniejsze, program zakłada również udzielanie wsparcia przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania. I to jest duża szansa dla małych firm. Mogą liczyć na wzrost, czerpiąc wiedzę od doświadczonych inwestorów.

Tu pomoże też inny program. Powstanie „GPW Private Market”. Będzie to platforma łącząca spółki poszukujące kapitału z inwestorami na rynku niepublicznym.

Przede wszystkim szansę na rozwój mają innowacyjne spółki czy startupy. Są obarczone sporym ryzykiem, dlatego trudno im pozyskać zewnętrznych inwestorów. W tym mają pomagać programy wsparcia od GPW. Sama Giełda Papierów Wartościowych będzie prowadzić takie inwestycje. Zostanie utworzona „GPW Ventures”. Będzie to spółka inwestująca w kapitały podwyższonego ryzyka.

Odpady na giełdzie

Co ciekawe, GPW planuje uruchomić Platformę Handlu Odpadami i Surowcami Wtórnymi. Tak, by rynek śmieci potraktować jak intratną inwestycję. Będzie to elektroniczna platforma, na której będzie można handlować odpadami.

Nie będzie można handlować niebezpiecznymi śmieciami z sektora chemicznego. Sama platforma ma służyć temu, by odpady stały się towarem, a nie problemem.

Zarząd GPW z optymizmem patrzy w przyszłość. Mając świadomość, że musi wzmocnić pozycję GPW. Dlatego to, co na razie jest propozycją, w życie zacznie być wcielane już w lipcu.

