Robią grę VR o Tadeuszu Kantorze. Ma być przerażająco straszna

Fot. Adam Warżawa/PAP

Na początku nie rozumieliśmy twórczości Tadeusza Kantora, ale kiedy pojawiła się głębsza refleksja nad nią, to zrozumieliśmy, że może być ogromną inspiracją - mówi Auriea Harvey, która wraz z Michaelem Samynem pracuje nad grą VR, inspirowaną polskim artystą.

Harvey i Samyn mieszkają w Gandawie, tworzą duet Tale of Tales, który jest autorem takich gier jak m.in. "Endless Forest", "The Path", "Sunset". Obecnie w Hucisku (dom Kantora) koło Krakowa dwójka artystów tworzy grę VR na podstawie twórczości Kantora. Finalne rezultaty pracy zaprezentują w przyszłym roku.

Każdy gracz będzie mógł poczuć się Kantorem. Ubierając specjale okulary zobaczy, że ma ręce zmarłego w 1990 r. artysty i staje się wędrowcem po jego teatrze. Gra pełna będzie postaci i rekwizytów ze spektakli reformatora XX-wiecznego teatru.

- To nie będzie gra dla małych dzieci. Będzie ona w jakiś sposób - tak jak pozostałe nasze gry - straszna. Ale oczywiście w wirtualnym świecie pojawią się zaskakujące przestrzenie, co może być źródłem humoru. W grze będzie też pewien rodzaj piękna - powiedziała Auriea Harvey.

Jak wyjaśniła, gra będzie przypominała teatr Kantora, ale nie jest hołdem złożonym artyście. "Skupiamy się na pracy. W procesie naszej kreacji próbujemy wykreować innego kreatora. Chcemy, by to, co on czuł, poczuli też nasi odbiorcy" - opisywała i dodała: "Żałuję, że nigdy na żywo nie widziałam spektakli twórcy Cricot 2".

Duet z Belgii przebywa w Hucisku w ramach rezydencji artystycznych, organizowanych w tym miejscu przez Instytut Adama Mickiewicza i Fundację im. T. Kantora. Artyści spędzają tu cały lipiec. W Hucisku też, oprócz pracy nad projektem kantorowskim, udoskonalają grę "Cathedral in the Clouds", wykorzystującą m.in. architekturę polskich świątyń (Tale of Tales rok temu odbył wizytę studyjną w Polsce, w ramach której zwiedzał budowle sakralne).

Kantorowska gra będzie ogólnodostępna na systemach Oculus i Vive. Planowana jest także prezentacja aplikacji na wystawach i festiwalach. Artyści z Belgii nie określili, kiedy skończą prace nad drugą grą - "Cathedral in the Clouds".

Tale of Tales tworzą gry komputerowe i sztukę elektroniczną. Rozpoczęli współpracę najpierw jako grupa Entropy8Zuper! (1999-2006), pracując nad stronami internetowymi, grami i dziełami komputerowymi. Do 2015 r. tworzyli oni artystyczne gry komputerowe, które funkcjonowały w komercyjnym obiegu. Jednym ze stawianych przez nich pytań było to, czy możliwe jest stworzenie takiej formy rozrywki cyfrowej, która będąc równie wciągająca, jednocześnie odrzucałaby strukturę gier, z typowym dla nich współzawodnictwem i dążeniem do wygranej.

Oprócz gier kolektyw Tale of Tales tworzył także projekty artystyczne dla podmiotów takich jak m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w San Francisco (San Francisco Museum of Modern Art.), Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Antwerpii, Savannah College of Art and Design.

Dom Kantora w Hucisku został wybudowany w 1982 r. Kantor powierzył żonie Marii zadanie utworzenia, po jego śmierci, muzeum ich malarstwa w tym miejscu.

Architekci i budowniczy wykonali projekt domu zgodnie z wizją artysty. Drewniana willa w stylu zakopiańskim stoi na kamiennej podmurówce przypominającej średniowieczną konstrukcję warowną. Z zewnątrz budowlę wyróżnia biała, półokrągła wieża oraz wysoki komin. Wewnątrz znajdują się prace Tadeusza i Marii. Na parterze trzykondygnacyjnej willi uwagę zwraca duży biały kominek - postawiony w dość nietypowym miejscu, bo w korytarzu.

Obok domu stoi 14-metrowe betonowe krzesło, które jest realizacją jednego z projektów "pomników niemożliwych" Kantora.

Beata Kołodziej