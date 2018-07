Grupa Santander otrzymał tytuł najlepszego Banku w Europie Zachodniej w rankingu Euromoney

W tegorocznej edycji Awards for Excellence magazynu finansowego Euromoney Santander otrzymał tytuł najlepszego banku w Europie Zachodniej, Hiszpanii, Chile i Urugwaju. Zgodnie z uzasadnieniem nagrody, przedstawionym przez Euromoney, zyski i wartość Santandera są wyższe niż jakiegokolwiek innego banku giełdowego w Europie Zachodniej, co świadczy o sile jego modelu biznesowego.

– Naszym celem jest pomaganie naszym klientom w codziennych sukcesach. Jestem dumny z tego, że codzienna praca pomaga nam osiągać ten cel i zdobywać lojalność klientów. W ciągu ostatniego roku odnotowaliśmy ogromne postępy w Grupie pod względem poprawy i optymalizacji naszych produktów i usług. Pragnę podziękować Euromoney za nagrodę i docenienie naszych wysiłków – skomentował José Antonio Álvarez, Prezes Grupy Santander.

W uzasadnieniu decyzji podkreślono przede wszystkim znaczenie dywersyfikacji geograficznej działalności Grupy.

– Santander już teraz jest jednym z nielicznych dużych banków, które dowodzą, że zdywersyfikowana geograficznie działalność na rynku detalicznym może przynosić większe zyski i cechować się większą stabilnością niż w przypadku konkurencyjnych banków skoncentrowanych na rynkach krajowych – powiedział Clive Horwood, redaktor naczelny Euromoney. Jury doceniło również postęp w zakresie technologii cyfrowych oraz nabycie Banco Popular, dzięki któremu „Santander istotnie wzmocnił swoją globalną strategię wzrostu w segmencie MŚP”.

Euromoney Awards for Excellence to jeden z najważniejszych konkursów w sektorze finansowym, wyznaczający benchmarki dla branży bankowej. Nagrody przyznaje opiniotwórczy magazyn biznesowo-finansowy czytany od ponad 50 lat przez najwyższą kadrę kierowniczą, regulatorów i urzędników w ponad 170 krajach. Oceny aplikacji są dokonywane na podstawie analizy obiektywnych wskaźników, tj. rentowność, wzrost i efektywność, ale także elementów subiektywnych. Nagrody trafiają do banków, które rozwijają się najszybciej, są liderami w konkretnych obszarach swojej działalności oraz wyróżniają się innowacyjnością i stabilnością.

