Ujawniono prawdziwy dług państwa. Kwota jest gigantyczna

Fot. Jakub Wosik/Reporter Morawiecki jako premier zaczynał z bilionem zł długu, teraz ma już 6 bln zł. Zupełnie nie ze swojej winy

Rząd nie podawał dotąd, ile wynosi jego prawdziwe zadłużenie. Zobowiązania wobec emerytów w ogóle pomijano w statystykach, dzięki czemu dług nie przekraczał biliona złotych. Teraz karty zostały odkryte. Zadłużenie jest sześciokrotnie większe!



Oficjalnie sektor finansów publicznych ma 962 mld zł długu. To jednak tylko część prawdy. I to niewielka.

Przy liczeniu oficjalnego poziomu zadłużenia państwa nie liczono dotąd, ile trzeba będzie w przyszłości wypłacić emerytom, choć państwo jest do tego przecież zobowiązane. Tak się złożyło, że Unia Europejska zgłosiła się po pełne dane. GUS musiał więc zrobić odpowiednie obliczenia.

W piątek podano szacunki wartości uprawnień emerytalno-rentowych nabytych w ramach ubezpieczeń społecznych. Inaczej pisząc - urząd obliczył, ile państwo będzie musiało wypłacić wszystkim, którzy weszli do systemu emerytalnego, po korekcie o składki, jakie jeszcze wniosą.

I tak, na koniec 2015 roku wartość tych uprawnień wyniosła 4,96 bln zł! To aż trzykrotność rocznej pracy polskiej gospodarki, a dokładnie 276 proc. PKB. Innymi słowy, cała gospodarka musiałaby wpłacać do budżetu wszystko, co zarobi przez trzy lata, żeby zebrać pieniądze na kapitał dla emerytów.

Skąd się wziął tak gigantyczny dług? Przez lata państwo pobierało składki emerytalne, a potem przeznaczało je na jakieś państwu miłe projekty. Gdy człowiek dochodził do odpowiedniego wieku, zaczynało mu wypłacać świadczenie.

Państwo dobrze wie, że kiedyś musi oddać to, do czego się zobowiązało, ale po co psuć statystyki takimi niewygodnymi liczbami? Tak jakby brało pożyczki w banku, ale jako dług ujmowało sobie tylko płacone odsetki. Władza najwyraźniej nie czuła, że pieniądze kiedyś jednak wypłacić musi. Panowało przeświadczenie, że to zależy tylko od dobrej woli rządzących i mogą pieniędzy w ogóle nie wypłacić albo wypłacić o wiele mniej ("i co nam zrobicie?").

Szacunki wartości związane z pierwszym filarem wyniosły na koniec 2015 roku 4,1 bln zł. Rolnicy z KRUS stanowią 325 mld zł "emerytalnego" długu, a mundurowi - 392 mld zł.

Osoby, wykorzystujące PPE, jako formę oszczędzania na emeryturę, stanowią najmniejszy odsetek. Dotyczy to około 2,3 proc. osób aktywnych zawodowo, które wpłaciły w sumie ok. 11 mld zł.

Uprawnienia w ramach otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oszacowano na ok. 140 mld zł. Warto przypomnieć, że uczestnictwo w OFE było obowiązkowe do 2014 roku dla osób urodzonych po 1968 roku. A od czterech lat funkcjonuje ono na zasadzie dobrowolności. Aktywni uczestnicy OFE stanowią około 15 proc. ogółu ludności aktywnej zawodowo.

Obowiązek szacowania tych wartości wynika z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dane mają być przesyłane do Komisji Europejskiej co trzy lata, a pierwsze dotyczą stanu na rok 2015.

