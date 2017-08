Gwarantowane 750 zł w akcji spółki Money.pl i mBanku!

Spółka Money.pl i mBank łączą siły, by zachęcić klientów do skorzystania z dobrego konta osobistego. Bank oferuje premię w wysokości 650 zł, a Money.pl dokłada jeszcze 100 zł do wykorzystania w Empiku. Wystarczy założyć eKonto i spełnić warunki, opisane poniżej.

W Money Manii mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, a dodatkowo nie posiadały żadnego produktu w mBanku po 1 stycznia 2016 r. Akcja rozpoczęła się 21 sierpnia 2017 r. i potrwa do 17 września 2017 r. Sprawdźmy, co trzeba zrobić, aby w łatwy sposób otrzymać aż 750 zł.

100 zł do wydania na empik.com

Podstawową nagrodą, którą otrzymają osoby, biorące udział w akcji jest bon w wysokości 100 zł do wydania na empik.com. Aby go dostać, trzeba wejść na stronę moneymania.pl i zarejestrować się w serwisie. Następnie otrzymamy na podany adres e-mail link aktywacyjny, który przekieruje nas na stronę moneymania.pl. Osoby, które założyły już konto w jednej z poprzedniej edycji Money Manii, mogą się na nie ponownie zalogować. Potem klikamy „Wyślij wniosek” oraz zaznaczamy zgodę na zwolnienie banku z tajemnicy bankowej w zakresie określonym w formularzu.

Po kliknięciu, przenosimy się na stronę banku, gdzie musimy wypełnić wniosek o eKonto standard w promocji. Czas na jego złożenie mamy do 17 września 2017 r. Pamiętajmy, że tylko konta, które otworzymy w ten sposób, biorą udział w promocji.

Do 30 września 2017 r. mamy czas, aby podpisać umowę o prowadzenie rachunku. Można to zrobić za pośrednictwem kuriera lub w wybranym oddziale mBanku. Ważne jest tylko, aby wniosek złożyć za pośrednictwem serwisu moneymania.pl.

Aby otrzymać 100 zł, trzeba spełnić jeszcze tylko jeden, niezwykle prosty warunek – wykonać 5 transakcji na dowolną kwotę do 30 października 2017 r. Bank przez transakcję rozumie: płatność kartą, przelew z nowo otwartego konta na rachunek w innym banku oraz płatność internetową. Zgodnie z regulaminem akcji nie będą zaliczane: wypłaty z bankomatu, przelew na konto w mBanku oraz transakcje anulowane.

I to wszystko! Do 30 listopada 2017 r. organizator powiadomi o przyznaniu premii (drogą mailową albo na koncie użytkownika na moneymania.pl). Tą samą drogą otrzymamy także kod o wartości 100 zł, który możemy wykorzystać na zakupy na empik.com. Bon jest ważny przez 180 dni od daty otrzymania.

650 zł zwrotu wartości transakcji od mBanku

Warto wiedzieć, że wspomniane 100 zł to nie jedyna korzyść, którą otrzymamy, biorąc udział w Money Manii. mBank oferuje zwrot 4 proc. wartości transakcji, dokonanych kartą lub BLIK-iem, maksymalnie 130 zł miesięcznie przez 5 miesięcy (w sumie 650 zł). Aby skorzystać z tej promocji, trzeba w każdym z tych miesięcy:

1. przynajmniej raz zalogować się do aplikacji mobilnej banku,

2. zasilić konto kwotą min. 1 tys. zł,

3. opłacić zakupy o wartości min. 250 zł kartą (w tym Android Pay) lub BLIK-iem.

Dlaczego warto założyć eKonto standard?

Dla osób, których nie przekonuje wysokość premii, warto wspomnieć, że eKonto standard to naprawdę dobry wybór, jeśli szukamy darmowego rachunku na co dzień. mBank oferuje:

0 zł za otwarcie i prowadzenie konta,

0 zł za kartę debetową,

0 zł za wypłaty w kwocie pow. 100 zł z bankomatów BZ WBK, Euronet i Planet Cash,

0 zł za przelewy internetowe,

0 zł za płatności i wypłaty gotówki za pomocą BLIK-a,

0 zł za potwierdzenie operacji kodem SMS.

W okresie wciąż pojawiających się podwyżek w bankach, dodatkowym atutem jest fakt, że bank daje gwarancję niezmienności opłat za prowadzenie konta, kartę i bankomaty aż przez 2 lata.

Money Mania to szansa na zdobycie gwarantowanych kilkuset złotych łatwo, szybko i sprawnie. Czas na zgłoszenie się do akcji mamy tylko do 17 września 2017 r.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zajrzyj na moneymania.pl oraz na mbank.pl.