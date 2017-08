Podatek handlowy od 2019. Ministerstwo kolejny raz przesuwa termin

Fot. Andrzej Hulmika/WP

- Projekt nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej został skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają do dwóch tygodni - informuje wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Resort chce po raz kolejny przesunąć termin wejścia w życie przepisów. Powód? Zastrzeżenia Komisji Europejskiej.

"Jednocześnie informuję, że wyznaczenie terminu do zajęcia stanowiska krótszego niż 21 dni, o którym mowa w § 129 Regulaminu pracy Rady Ministrów wynika z zakresu projektu. Ponadto przedmiotowy projekt powiela jedynie rozwiązanie przyjęte w ustawie z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie pozwolę sobie uznać za akceptację projektu" - napisał Janczyk w piśmie przewodnim.

Jak przypomniał, w listopadzie zeszłego roku Polska złożyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na decyzję Komisji Europejskiej. Ta stwierdziła, że podatek od sklepów traktuje je nie równo i pomaga mniejszym placówkom. A w związku z tym przypomina pomoc publiczną. Polska twierdzi, że tak nie jest i odwołuje się do TSUE.

Jeszcze jeden nowy podatek handlowy. Wysokość daniny ustalą gminy?

Janczyk zauważa, że na razie podatek zawieszony jest do końca 2017 roku, ale mało prawdopodobne by do tego czasu sprawa przed Trybunałem została zakończona.

"Wobec powyższego istnieje konieczność dalszego zawieszenia stosowania jej przepisów. Proponuje się zatem, aby przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych dopiero od dnia 1 stycznia 2019 r." - czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy.

Według resortu, z uwagi na fakt, że ustawą z dnia 15 listopada 2016 r. zawieszono stosowanie przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej do dnia 31 grudnia 2017 r., proponuje się wejście w życie projektowanej ustawy z dniem 1 stycznia 2018 r. W konsekwencji powyższego od tego dnia nastąpiłoby dalsze wstrzymanie działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. W ten sposób zapewniona zostanie kontynuacja zawieszenia stosowania tej ustawy na 2018 r.

"Projektowane rozwiązanie legislacyjne oznaczać będzie brak wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej za 2018 r. w wysokości 1 590,6 mln zł" - czytamy także.

W końcu grudnia 2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która ma na celu dokonanie przesunięcia w czasie rozpoczęcia obowiązywania regulacji dotyczących tego podatku.

Na mocy decyzji z dnia 19 września 2016 r., Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja wskazuje, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Jednocześnie Komisja Europejska wydała nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję (tzw. nakaz zawieszenia).