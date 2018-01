Minister środowiska o odwołaniu dyrektora Lasów Państwowych. "Przenosimy środek ciężkości"

Fot. Aleksandra Szmigiel/REPORTER/EAST NEWS - Chcemy pokazać Komisji Europejskiej i Trybunałowi, że respektujemy jego wyroki - mówi Henryk Kowalczyk.

Dlaczego Konrad Tomaszewski, do czwartkowego popołudnia szef Lasów Państwowych, musiał odejść? - Przenosimy środek ciężkości w pracy w lasach. Dlatego próbujemy znaleźć inną formułę - odpowiada nowy minister środowiska Henryk Kowalczyk. I dodaje, że wycinka w Puszczy Białowieskiej, która złą sławą owiała i Tomaszewskiego, i byłego ministra środowiska Jana Szyszkę, nie będzie kontynuowana.

Kowalczyk, który w czwartkowy wieczór był gościem TVN24, był też pytany, czy jego resort utrzyma kontrolę nad Lasami Państwowymi, czy też może przejdą one pod nadzór innego ministerstwa. - Gdyby miały przejść pod inne ministerstwo, to nie zmieniano by ministra środowiska - odpowiedział.

Jak jednak przekonywał, odwołany w czwartek Tomaszewski pełnił swoją rolę "bardzo dobrze" i wiele jego działań będzie kontynuowanych. Wśród nich na pewno nie znajdzie się jednak wycinka puszczy. A przynajmniej nie do czasu, jak ostateczny wyrok w tej sprawie wyda Trybunał Sprawiedliwości UE. Ma on zdecydować, czy wycinka jest konieczna - jak utrzymywał Jan Szyszko - czy też nie.

- Chcemy pokazać Komisji Europejskiej i Trybunałowi, że respektujemy jego wyroki - powiedział Kowalczyk.

Nowy szef resortu środowiska przyznał też, że w piątek spotyka się z organizacjami ekologicznymi w sprawie proponowanych zmian w Prawie łowieckim. Jak zaznaczył, gotów jest szukać kompromisu pomiędzy działaczami proekologicznymi, myśliwymi i rolnikami.