Historyczna strata Agory. Tylko popcorn w kinach idzie jak woda

Fot. wikipedia Tylko cięciu kosztów Agora zawdzięcza, że strata nie była jeszcze większa

Nie bez powodu Agora prowadziła ostatnio zwolnienia w swojej drukarni. Przychody pod koniec ubiegłego roku się załamały. Nawet działalność kinowa poważnie zmniejszyła zyski, mimo wzrostu sprzedaży popcornu. To najgorsze trzy miesiące w historii spółki.

Załamanie rynku prasowego wychodzi Agorze bokiem. I to podwójnie. Nie dość, że sprzedaż „Gazety Wyborczej” - jeszcze kilka lat temu okrętu flagowego medialnej grupy - spadła ostatnio poniżej 100 tys. egzemplarzy, to i padły zamówienia od pozostałych wydawców prasy dla firmowej drukarni.

To przełożyło się na prawdziwy krach w sprzedaży usług poligraficznych w Agorze. Te spadły do zaledwie 19 mln zł w ostatnich trzech miesiącach roku, czyli aż o połowę w porównaniu z rokiem poprzednim. Strata grupy Agora na tej działalności wyniosła aż 55,8 mln zł. Nie dziwne, że zwolniono w styczniu pół setki pracowników.

Wyniki drukarni natychmiast odbiły się na całej Agorze. Skonsolidowana strata 73,5 mln zł w czwartym kwartale to niechlubny rekord w historii spółki, która jeszcze przed kilkoma laty rozdawała karty na rynku medialnym. Dotychczas najgorszy był też czwarty kwartał, ale 2008 roku, kiedy strata grupy wyniosła 30,7 mln zł.

Co więcej, strata jest większa niż oczekiwał rynek. Średnia ocen analityków to 66,4 mln zł straty w czwartym kwartale, czyli rzeczywiste dane były o 11 proc. gorsze. To przełożyło się na spadek akcji w czwartek o 1,4 proc. To i tak dość ostrożna reakcja rynku, biorąc pod uwagę wzrosty w ostatnim tygodniu.

Ratuje tylko cięcie kosztów

Drukarnia to niejedyny problem Agory. Przychody ze sprzedaży gazet w czwartym kwartale ub.r. spadły o 9,6 proc. rok do roku do zaledwie 62 mln zł, z czego samej „Gazety Wyborczej” o 11 proc., a czasopism o 14 proc. Jeszcze gorzej wyglądała sprzedaż reklam w tytułach prasowych. W „Wyborczej” udało się znaleźć klientów na ogłoszenia za 19 mln zł, czyli 17 proc. mniej niż rok wcześniej.

Nawet cięcia kosztów, w tym zatrudnienia przeprowadzone w 2016 r. nie pozwoliły wyjść na plus z działalności operacyjnej. Strata EBIT na prasie drukowanej wyniosła 8,2 mln zł w czwartym kwartale, przez co cały rok wyszedł na minus.

Dobrze trzyma się tylko reklama zewnętrzna (Grupa AMS) oraz stacje radiowe - w obu segmentach końcówka roku była bardzo dobra pod względem zysków, choć nie przychodów. Oznacza to, że cięto koszty. W przypadku reklamy zewnętrznej spadły koszty utrzymania systemu po zakończeniu współpracy z metrem warszawskim. W przypadku radia - efekt zmniejszenia wydatków na promocję Radia Pogoda i badań marketingowych.

Zadyszkę złapał natomiast segment kinowy. Przychody i owszem, rosną. W czwartym kwartale ub.r. o 10 proc. rdr, z tego sprzedaż barowa - czyli popcorn, cola, naczosy i inne smakołyki - poszła w górę o 11 proc. rdr, a sprzedaż biletów o 10 proc. rdr.

Wybrane dane segmentów Agory (mln zł) Film i książka Prasa Reklama zewnętrzna Internet Radio Druk 4. kw. 2017 4. kw. 2017 4. kw. 2017 4. kw. 2017 4. kw. 2017 4. kw. 2017 Przychody 122,7 61,9 48,3 52,6 36,1 18,7 Zmiana proc. 10,0 -9,6 -0,2 6,3 -3,0 -49,5 EBITDA 18,6 5,5 15,4 10,8 9,8 0,5 Zmiana proc. -1,1 492,9 33,9 14,9 14,0 -82,1 2017 2017 2017 2017 2017 2017 Przychody 416,2 235,5 163,0 168,6 114,0 101,7 Zmiana proc. 14,3 -12,1 -3,0 0,4 0,5 -34,6 EBITDA 64,4 14,9 47,7 23,9 20,1 8,9 Zmiana proc. 12,4 17,6 14,1 -14,3 26,4 -41,1 Źródło: raport roczny Agory

Skoro przychody są wyższe, to gdzie jest problem? Z zaprezentowanych przez spółkę danych wynika, że w kosztach „usług obcych” (wyższe o 12 proc. rdr), czyli głównie w licencjach na wyświetlanie filmów w kinach. „Wzrost kosztów usług obcych związany jest z wyższymi kosztami zakupu kopii filmowych, co jest konsekwencją wyższej frekwencji w kinach sieci Helios”, podaje spółka.

Znaczenie miało zwiększenie sieci Helios o trzy kina. Kino w Stalowej Woli uruchomiono dopiero w grudniu, a w Krośnie we wrześniu.

Niebagatelny był też wzrost kosztów pracowników kinowych. To głównie efekt podwyższenia płacy minimalnej do 13 zł brutto za godzinę pracy. Przez to pracownikom trzeba było zapłacić 16 proc. więcej, a 32 proc. w skali całego roku.

Wybrane dane finansowe Agory (skons.) mln zł 4 kw. 2017 4 kw. 2016 Zmiana % 2017 2016 Zmiana % Przychody ze sprzedaży 330,4 340,3 -2,9 1165,5 1198,4 -2,7 Zysk operacyjny EBITDA 43,1 49,8 -13,5 118,9 116,0 2,5 Zysk netto -73,5 10,2 -820,6 -83,5 -16,6 -402,1 Przepływy operacyjne 33,0 60,9 -45,9 77,3 97,0 -20,3 Przepływy inwestycyjne -26,5 -36,3 27,0 -41,2 -28,7 -43,7 Przepływy finansowe -34,1 1,0 -3585,3 -67,0 -49,3 -36,0 Marża EBITDA (proc.)

13,04 14,63 -1,59 10,20 9,68 0,52 Marża netto (proc.) -22,25 3,00 -25,24 -7,17 -1,39 -5,78 Źródło: raport roczny Agory