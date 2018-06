Popularna sieć hoteli chce wydzierżawić Hotel Mikołajki. Podpisano już list intencyjny

Fot. Tomasz Rytych/REPORTER Mikołajki są chęnie odwiedzane przez urlopowiczów w ramach wypoczynku

Spółka Inpro, do której należy obiekt o nazwie "Hotel Mikołajki", podpisała z firmą Dobry Hotel Mięczkowski list intencyjny w związku z rozważaną dzierżawą popularnego hotelu na Mazurach.

Zgodnie z umową Dobry Hotel ma przejąć też prawa i obowiązki wynikające z umów najmu apartamentów, zlokalizowanych w tym samym budynku co hotel, a także wstąpiłby w inne stosunki zobowiązaniowe dotyczące prowadzenia obiektu hotelowego.

"Zgodnie z postanowieniami listu Hotel Mikołajki i Dobry Hotel określiły okres jego obowiązywania do dnia 31 lipca 2018 r. Strony listu intencyjnego zadeklarowały jednak prowadzenie dalszych ustaleń i negocjacji co do kształtu umowy dotyczącej transakcji w taki sposób, aby stosunek dzierżawy mógł się rozpocząć w dniu 1 lipca 2018 r." - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Firma Inpro działa głównie na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka świadczy też usługi budowlane i inwestuje w hotele apartamentowe i biurowce. Jest notowana na GPW od 2011 r.

