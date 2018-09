Jakie słowa działają w marketingu treści? Jak optymalizować kampanie? Jakie formy komunikacji najskuteczniej trafiają do pokolenia Z? Jakie historie powinny opowiadać marki? Na te i inne pytania odpowiedzą prelegenci konferencji organizowanej w ramach cyklu IAB HowTo „Do Content Marketing Like a King 2”. Najlepsze praktyki i rekomendacje zostaną zaprezentowane już 2 października br. podczas całodziennego spotkania organizowanego w Warszawie.

Ideą IAB HowTo - wydarzeń inicjowanych przez członków grup roboczych działających przy IAB Polska - jest chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, prezentacja najlepszych praktyk przez ekspertów, którzy zajmują się reklamą internetową. 2 października przedstawiciele Grupy Roboczej Content Marketing i Reklama Natywna przedstawią najciekawsze case'y działań content marketingowych, opowiedzą o sposobach zwiększania efektywności kampanii i o tym jak przyciągnąć uwagę konsumentów.

W całodziennej konferencji cyklu IAB HowTo „Do Content Marketing Like a King 2” wezmą udział przedstawiciele marketerów, agencji reklamowych, agencji interaktywnych i domów mediowych. To już kolejna edycja wydarzenia poświęconego temu tematowi.

- Ubiegłoroczna konferencja, pierwsza z cyklu IAB HowTo organizowana przez naszą grupę, postawiła poprzeczkę bardzo wysoko. Położyliśmy wtedy nacisk na teoretyczny aspekt content marketingu. Tym razem w centrum uwagi jest praktyka. Na spotkanie złożą się przede wszystkim case studies, wyniki autorskich badań, nauki i nauczki wyciągnięte z realizowanych kampanii - uczestnicy będą mieli okazję czerpać z doświadczeń ekspertów - komentuje Marta Nowicka, szefowa Grupy Roboczej Content Marketing i Reklama Natywna, Ad Product Manager Content Marketing & Native w Ringier Axel Springer Polska.

Prelegenci najbliższego IAB HowTo opowiedzą o tym, czym jest Video Content Marketing i co daje klientom. Zaprezentują najnowsze badania, opowiedzą o roli nowoczesnych narzędzi badawczych w tworzeniu kampanii z wykorzystaniem wideo i treści pisanych. Jednocześnie zdradzą, jak optymalizować kampanie i jak sprawić, by komunikat był skuteczny. Doradzą, jak marki powinny opowiadać historie, by przyciągnąć uwagę konsumenta. Jak zaangażować go w opowieść? Jak to robią najlepsi? Eksperci wiele uwagi poświęcą też sile wartościowych treści oraz temu, jak działania content marketingowe mogą pomóc w ociepleniu niejednokrotnie lodowatego wizerunku marek premium. Opowiedzą również o sile Instastories i o tym, jak budować trwałą relację z konsumentem nietrwałym contentem.

Uczestnicy poznają kulisy strategii contentowych i sprzedażowych firm, które zajmują się sprzedażą „cudownych” środków i usług w internecie. Dowiedzą się, co stoi za ich sukcesem i jaką marketerzy mogą wyciągnąć z tego lekcję. Wśród prezentowanych case'ów znajdzie się analiza postrzegania komunikacji marketingowej przez pokolenie Z. Czym różni się ona od komunikacji z pokoleniem X? Czy jest ono otwarte na reklamę? Innymi omawianymi przykładami będą działania content marketingowe w kampanii jednego z banków na rzecz działań proekologicznych czy włączenie muzyki w komunikację marek hotelowych.

W gronie prelegentów wydarzenia znajdą się: Adrian Kornacki z MullenLowe MediaHub, Hanna Czacharowska z24/7 Communication, Hanna Bernakiewicz z AccorHotels/Grupa Hotelowa Orbis, Ewa Schreiber z Ringier Axel Springer Polska, Anna Gumkowska i Lidia Marchwińska z Agory, Anna Karczmarek i Ewa Grzybowska z LiquidThread (Publicis Media), Paulina Kozyra z Plisty (GroupM), Michał Zajdel z Kantar Millward Brown, Jacek Studziński z Isobar Poland, Szymon Kubiak i Marcin Klimczak z MediaCom, Karolina Kornacka z Kamikaze.

Wydarzenie jest objęte akredytacją DIMAQ. Oznacza to, że uczestnicząc w IAB HowTo, posiadacze certyfikatu otrzymują 20 punktów recertyfikacyjnych.

Sponsorem wydarzenia jest GetResponse. Patronat medialny objęli: Marketer+, MyCompany, Magazyn OnLine Marketing, next.gazeta.pl, Wirtualna Polska Media.

Więcej informacji: https://contentmarketing.howto.iab.org.pl/