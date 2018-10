Ikea chwali się wynikami. Ponad 4 mld zł sprzedaży w Polsce

Fot. k_kapica_afk Polacy kochają sklepy Ikea. Szwedzka sieć zaliczyła w ciągu roku 29 mln odwiedzin swoich sklepów stacjonarnych

11 proc. wzrostu sprzedaży w porównaniu z minionym rokiem finansowym zanotowała Ikea Retail w Polsce. Od pierwszego września 2017 do końca sierpnia 2018 roku sieć zanotowała przychody na poziomie 4,03 mld zł. Klienci najchętniej kupowali meble kuchenne oraz wyposażenie sypialni.

- To był kolejny świetny rok dla Ikea w Polsce, w którym udało nam się ponownie osiągnąć dwucyfrowy wzrost sprzedaży - mówi cytowana w informacji prasowej Iwona Szczęka, Członek Zarządu Ikea Retail w Polsce.

Sieć chwali się, że przez 12 miesięcy ich sklepy odwiedziło 29 mln klientów. Do tego 97 mln korzystało z oficjalnej strony internetowej ikea.pl. To oznacza, że z usług sklepu stacjonarnego korzystało co miesiąc prawie 2,5 mln osób, a internetowego - ponad 8 mln.

Firma wskazuje, że najpopularniejsze w asortymencie szwedzkiej sieci były meble do kuchni oraz sypialni. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyły się materace oraz meble do przechowywania.

Poza dobrymi wynikami finansowymi Ikea planuje skupić się na innych aktywnościach. "W Polsce jednym z priorytetów firmy jest zamknięcie obiegu odpadów powstających w sklepach" - czytamy na stronie internetowej.

Sporo uwagi sieć poświęca również gastronomicznej części swojego biznesu. "Ponadto, firma chce inspirować do zdrowszego i bardziej zrównoważonego stylu życia, systematycznie poszerzając ofertę IKEA Food o smaczne, roślinne potrawy, które są bardziej przyjazne dla środowiska. Przykładem jest wprowadzony w sierpniu 2018 roku wege hot dog, który stał się bardzo popularny wśród Polek i Polaków i obecnie ta wersja stanowi już 10 proc. wszystkich hot dogów sprzedawanych w IKEA Bistro" - podkreśla Ikea.

W ostatnich miesiącach głośno jest również o nowym koncepcie w popularnych salonach meblowych. Sieć chce oprócz wielkich powierzchni na przedmieściach otwierać również sklepy bliżej centrów miast. Pierwsza taka placówka właśnie otworzyła swoje drzwi dla klientów przy Tottenham Court Road w Londynie, o czym informował serwis dlahandlu.pl.

Podobny sklep powstanie w warszawskim Blue City. Jak informowaliśmy już w naszych serwisach, otwarcie 11. salonu nad Wisłą to kwestia najbliższych dni. Prawdopodobnie klienci będą mogli skorzystać z jego usług już we wtorek 23 października.

