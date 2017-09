Częstochowa stawia na in vitro. Finansowanie przedłużone

Częstochowa finansuje zabiegi in vitro już piąty rok.

Rada Miasta Częstochowa zdecydowała o kontynuowaniu programu finansowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla swoich mieszkańców do 2020 r. Częstochowa finansuje zabiegi in vitro już piąty rok. Była pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło takie rozwiązanie.

Jak podało w piątek biuro prasowe Urzędu Miasta, podczas ostatniej sesji radni przyjęli kilka uchwał w sprawie kontynuacji miejskich programów zdrowotnych. Zdecydowali m.in., że w latach 2018 - 2020 będzie kontynuowany program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Jak argumentowano, decyzja taka wynika z dużego zapotrzebowania mieszkańców na takie świadczenia.

W czasie realizacji programu w mieście, po zastosowaniu procedury in vitro urodziło się już 23 dzieci. W obecnej edycji do udziału w programie zgłosiło się 47 par. Według danych z połowy sierpnia, przeprowadzono 16 procedur, a 9 zakończyło się pomyślnie.

5 tys. złotych

Częstochowa finansuje zabiegi in vitro już piąty rok. Była pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło takie rozwiązanie. O dofinansowanie zabiegu mogą się starać małżeństwa i związki partnerskie z Częstochowy, które spełniają też dodatkowe kryteria, m.in. wiek kobiety od 20 do 40 lat, a w uzasadnionych medycznie przypadkach - do 42 lat.

Uczestnikom programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5 tys. zł pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci.

Nie tylko in vitro

Wśród innych przyjętych programów zdrowotnych znalazły się m.in. dotyczące wczesnego wykrywania cukrzycy, profilaktyki stomatologicznej i korekcji wad postawy wśród uczniów czy ochrony zdrowia psychicznego.

W przyszłym roku będzie kontynuowany program szczepień dzieci przeciwko pneumokokom. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, wszystkie dzieci urodzone po 1 stycznia 2017 roku są obowiązkowo szczepione przeciwko pneumokokom. Miejski program pozwala bezpłatnie zaszczepić dzieci z roczników 2015 i 2016, które nie kwalifikują się do niego w ramach nowego kalendarza szczepień obowiązkowych. W ubiegłych latach z programu skorzystało 2723 dzieci, w tym roku planowane jest zaszczepienie 695 dzieci.

Kontynuowany w latach 2018-2022 będzie też program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej częstochowskich seniorów. Podobnie jak w przypadku programu leczenia niepłodności, o jego kontynuacji przesądziło duże zainteresowanie - w latach 2013-2016 z zabiegów rehabilitacyjnych skorzystało 2835 osób, a w tym roku skorzysta z nich - według planów - 740 osób. Program obejmie mieszkańców i mieszkanki powyżej 65. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rusza nowy "Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy z zespołem metabolicznym na lata 2017-2021". Ma on podnieść świadomość w zakresie wczesnego rozpoznania zespołu metabolicznego i cukrzycy. Beneficjentami programu będą osoby w wieku od 40 do 60 lat, z wykrytymi przynajmniej 2 elementami zespołu metabolicznego. Pacjenci z wykrytą cukrzycą skierowani zostaną do dalszego leczenia w ramach NFZ, a ci ze zdiagnozowanymi elementami zespołu metabolicznego dowiedzą się, jak zapobiegać rozwojowi cukrzycy.

Nowością jest też program "Profilaktyka stomatologiczna dla uczniów klas II szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy w zakresie zapobiegania próchnicy zębów na lata 2017 - 2021". Jego celem jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy - jednej z najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Program obejmie spotkania edukacyjne dotyczące prawidłowej higieny jamy ustnej, odpowiedniego odżywiania, roli okresowych badań stomatologicznych, dzieci przejdą badania diagnostyczne oraz lakowanie bruzd zębowych.

Władze Częstochowy zdecydowały się też sfinansować "Program korekcji wad postawy dla uczniów klas III, IV szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy na lata 2017-2021". Ma on zmniejszyć częstość występowania wad postawy u dzieci, zakłada sfinansowanie ortopedycznych badań przesiewowych w kierunku wykrycia wad postawy i organizację spotkań edukacyjnych. Powstanie broszura zawierająca propozycję ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci z wykrytymi wadami.

Anna Gumułka