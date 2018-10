Inflacja w dół nawet bez paliw i żywności. NBP podał wyliczenia

Fot. SZYMON STARNAWSKI / POLSKA PRESS Ceny rosną, ale powoli

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,8 proc. we wrześniu 2018 r. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Chwilowo nie ma się co obawiać podwyżki stóp procentowych.

Inflacja bazowa to ważny wskaźnik, który obrazuje jak się poruszają ceny niezależnie od czynników pogodowych (żywność), czy podaży ropy na świecie. W ten sposób widać, czy ceny rosną naprawdę w związku z rosnącym szybciej popytem, niż podażą.

To ważna informacja, która raz może skłonić bank centralny do podwyższania stóp procentowych, by ściągnąć nadwyżkę pieniądza z rynku, a raz do ich obniżenia, by ten pieniądz wydobyć z banków. Na ruchy stóp procentowych NBP reagują natomiast portfele kredytobiorców, którzy albo będą musieli płacić wyższe, albo niższe raty... albo bez zmian.

Chwilowo ostatnia opcja na szczęście zadłużonych jest jedyna obowiązująca. A to właśnie dlatego, że inflacja bazowa wyniosła zaledwie 0,8 proc. w skali roku we wrześniu - podał Narodowy Bank Polski. W sierpniu było to 0,9 proc.

NBP oblicza też inny wskaźnik bazowy, badający ceny z wyłączeniem cen administrowanych, czyli np. energii. Tu inflacja już jest wyższa i wyniosła we wrześniu 1,9 proc. w ujęciu rocznym wobec 2,2 proc. w sierpniu. To tyle samo co "zwykły" wskaźnik inflacji CPI, który spadł we wrześniu do 1,9 proc. z 2 proc. w sierpniu. Decydują ceny ropy.

- Do obniżenia inflacji przyczynił się przede wszystkim spadek dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu (o 3,3 pkt proc., do 12 proc. rdr; ujemny efekt bazy) oraz spadek dynamiki cen usług (o 0,3 pkt proc. do 1,4 proc. rdr; spadek cen usług telekomunikacyjnych). We wrześniu br. wzrosła natomiast dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,2 pkt proc. do 2,3 proc. rdr) oraz nieznacznie towarów nieżywnościowych (o 0,1 pkt proc. do 0,3 proc. rdr) - napisał bank centralny w komentarzu.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów.

Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym, podkreślił NBP.

