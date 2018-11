inPZU zmienia rynek funduszy inwestycyjnych

Platforma od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem i zbiera pozytywne recenzje od ekspertów, blogerów finansowych i początkujących inwestorów. Dodatkowo przyczyniła się do zrewolucjonizowania polskiego rynku funduszy inwestycyjnych. W pierwszej kolejności przyczyniła się do zmniejszenia kosztów za zarządzanie w branży TFI.- Inwestowanie za pomocą inPZU jest bardzo korzystne. Koszty są transparentne, nieskomplikowane i atrakcyjne. Na platformie każdy fundusz ma stałą niską opłatę: 0,5 proc. W sprzedaży online funduszy inwestycyjnych standardem w Polsce jest brak opłat manipulacyjnych, ale klienci do tej pory płacili wysokie kwoty za zarządzanie. Im większy poziom ryzyka funduszy, tym wyższa opłata. Na inPZU, decydując się nawet na strategie akcyjne, zapłacimy tylko 0,5 proc. rocznie od zgromadzonej sumy – to wartość niespotykana do tej pory na polskim rynku.

- Za zarządzanie funduszami w ramach platformy inPZU będziemy pobierać najniższe opłaty na rynku. Wierzę, że dzięki temu inwestowanie i oszczędzanie stanie się w Polsce dużo bardziej powszechne, bo na takie rozwiązania będzie stać wielu Polaków. – dodaje Paweł Surówka.

Warto podkreślić, że aby zainwestować na in PZU wystarczy 100 zł. Kolejna rewolucją jest fakt, że dzięki ekspertom PZU do Polski trafiły wreszcie rozwiązania znane na świecie od wielu lat, czyli fundusze pasywne, które obecnie są jednymi z najbardziej cenionych i popularnych rozwiązań inwestycyjnych. W tym celu TFI PZU, jako pierwsza instytucja w naszym kraju, stworzyło dedykowany zespół profesjonalistów wykorzystujących do inwestowania metody ilościowe, tzw. quantów. Ich zadaniem jest jak najdokładniejsze odzwierciedlenie wyniku określonego indeksu. W ofercie TFI PZU, poza funduszem opartym o indeksy polskiej giełdy, znajdują się też fundusze odwzorowujące indeks polskich obligacji i indeksy obligacji rynków rozwiniętych oraz wschodzących, a także akcji rynków rozwiniętych.

Dzięki platformie zmienia się również profil inwestora funduszy inwestycyjnych. To co należy podkreślić i uznać za sukces, to fakt, że znacząco obniżył się jego wiek. Spośród nowych rejestrów największą grupę stanowią użytkownicy w wieku 25-34 lata. A to świadczy o tym, że dobrze przygotowana, przejrzysta oferta jest w stanie przekonać do inwestowania każdego, Potwierdza to popularność platformy, bo w ciągu zaledwie półtora miesiąca od uruchomienia platformy założono ok. 1500 rejestrów!

Trudno się temu dziwić, bo platforma in PZU, to proste i intuicyjne narzędzie do pomnażania oszczędności i inwestowania w fundusze (bez konieczności zakładania rachunku maklerskiego). Jest dostępne dla klientów 24 godziny na dobę, z każdego miejsca i na dowolnym urządzeniu mobilnym.

Na platformie klienci mogą skorzystać z szeregu funkcjonalności - porównywać fundusze, definiować cele inwestycyjne, mają też możliwość ich personalizacji. Cele mogą być krótkoterminowe (np. wakacje czy zakup pralki) lub długoterminowe (np. budowa domu). Jest to duży atut platformy, gdyż pozwala na wyrobieni nawyku oszczędzania u użytkowników. W ciągu kilku minut platforma pozwala wyszukać fundusze oraz oparte o nie gotowe portfele modelowe, a także opłacić zlecenie online.

Dostępne są również dwie ścieżki sprzedażowe: pierwsza dla początkujących inwestorów, którzy dopiero zaczynają inwestować oraz tzw. ścieżka ekspercka. Klienci początkujący mogą skorzystać z „Pomocnika inwestycyjnego” i wyszukać produkty odpowiadające określonym parametrom. W zależności od preferencji do wyboru mają od 1 do 6 portfeli modelowych. Klient ekspert może samodzielnie zbudować swój własny portfel inwestycyjny, wybierając spośród 6 funduszy indeksowych, od najbardziej bezpiecznych aż po akcyjne.

Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem nowych funkcjonalności, aby platforma była jeszcze bardziej przyjazna użytkownikom.

