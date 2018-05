GIS skontroluje tysiące restauracji, kawiarni i pubów

Inspektorzy sanitarni sprawdzą warunki w lokalach, zwłaszcza w województwach najchętniej odwiedzanych przez turystów. Inspekcja działa też po sygnałach od niezadowolonych klientów. Jedna trzecia skarg okazuje się zasadna.

- Co roku przed sezonem letnim w województwach atrakcyjnych turystycznie jest znacznie więcej kontroli. Tych obiektów związanych z żywieniem i żywnością, które są pod naszą opieką, jest 480 tysięcy, z czego 80 tysięcy to restauracje, kawiarnie i puby - mówił w programie "Money. To się liczy" Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny.