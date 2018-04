Dobry rok Muszkieterów. Otworzą w Polsce 20 nowych supermarketów

Fot. Piotr Jedzura/REPORTER Polacy nie oszczędzają na zakupach. Obroty marketów rosną.

Sprzedaż w marketach Intermarché wzrosła w ubiegłym roku o 8,5 proc., a w Bricomarché o 14 proc. Zadowolone z wyników władze francuskiej grupy Muszkieterów zapowiadają otwarcie w tym roku 20 nowych supermarketów. Zainwestują ponad 100 mln zł.

Statystyki sprzedaży detalicznej pokazują, że w 2017 roku Polacy dali się porwać szałowi zakupów. Sprzedażą chwaliły się już m.in. Biedronka czy Dino. Teraz karty odkryła francuska grupa Muszkieterów, do której należą sieci marketów Intermarché i Bricomarché. W ciągu ostatniego roku zwiększyła obroty o 8,5 proc.

Sklepy Intermarché wraz ze stacjami paliw wypracowały około 5 mld zł obrotu, co oznacza wzrost o 6,4-proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Na tym Muszkieterowie nie zamierzają poprzestać i przy okazji publikacji statystyk zapowiedzieli dalsze poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, których celem jest rozwój marketów pod szyldem w różnych formatach.

- Biorąc pod uwagę wymagający rynek spożywczy i rosnącą konkurencję m.in. cenową, Intermarché dokonało znaczącego postępu w zakresie sprzedaży w porównaniu do sklepów tego samego formatu. Mamy pełną świadomość zarówno wyzwań, jakie polski rynek przed nami stawia, jak i możliwości, które oferuje, dlatego intensywnie pracujemy nad usprawnieniami w wielu obszarach naszej organizacji - zapowiada dyrektor generalny grupy Muszkieterów w Polsce Marc Dherment.

Do 5 mld zł Intermarché kolejne ponad 2 mld zł dorzuciła sieć Bricomarché - dedykowana wyposażeniu ogrodu i mieszkania. Sieć po raz pierwszy przekroczyła próg 2 mld zł obrotów, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 14,2 proc. - ponad 2-krotnie szybszy niż Intermarché. Sieć zyskała 14 nowych placówek, co oznacza, że na koniec 2017 roku była dostępna dla klientów w 148 lokalizacjach.

Grupa Muszkieterów zakłada w Polsce zwiększenie środków na inwestycje w rozwój. Te w u ubiegłym roku wyniosły ponad 60 mln zł, a w roku bieżącym mają wzrosnąć powyżej 100 mln zł.

W 2018 roku planowane jest otwarcie około 20 nowych supermarketów Bricomarché i Intermarché, a także uruchomienie kolejnych składów budowlanych Bricomarché oraz stacji paliw przy marketach Intermarché.G rupa planuje prace nad stworzeniem nowej globalnej strategii marketingowej oraz nad wdrożeniem multiformatowości i rozwiązań wspierających multikanałowość sprzedaży.

W sumie grupa Muszkieterów, na którą składa się 374 supermarkety Intermarché i Bricomarché, wypracowała w 2017 roku obroty w wysokości 7,1 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 8,5 proc. w skali roku.

W centrali grupy w podpoznańskim Swadzimiu, w dwóch magazynach logistycznych oraz supermarketach zatrudnionych jest aktualnie 15 800 osób. Muszkieterowie są obecni w 4 krajach Europy: Polsce, Francji, Belgii oraz Portugalii.

