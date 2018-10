Internet w (prawie) każdym domu. GUS podał dane

Fot. ESB Professional, Shutterstock GUS pokazał, jak poruszamy się w sieci

Dostęp do sieci ma aż 84,2 proc. gospodarstw domowych, czyli ponad dwa proc. więcej niż w 2017 r. – podał właśnie GUS.

Regularnie, czyli co najmniej raz w tygodniu, z internetu korzysta 74,8 proc. Polaków. To o 2,1 proc. więcej niż jeszcze przed rokiem.

To dane z publikacji GUS "Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r." W skali roku udział gospodarstw domowych korzystających z internetu poprzez szerokopasmowe łącze internetowe zwiększył się o 1,7 p. proc. Zarówno dostęp do internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy internetowych był zróżnicowany ze względu na typ gospodarstwa, klasę miejsca zamieszkania oraz stopień urbanizacji. Dostęp do internetu częściej posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez nich. Więcej gospodarstw z dostępem do internetu jest w miastach niż na wsi.

Do internetu przenoszą się też ze swoimi usługami przedsiębiorcy. W 2018 r. z płatnych usług chmury obliczeniowej korzystało 11,5 proc. firm. To o 1,5 proc. więcej niż w 2017 r. Najczęściej chodziło o usługi związane z udostępnianiem poczty e-mail (7,7 proc. spółek).

Przedsiębiorcy coraz częściej używają także sieci do składania zamówień. Robi tak już ponad jedna trzecia firm.

Gorzej prezentują się wyniki korzystania z e-administracji. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy osoby korzystające z usług administracji publicznej przez internet stanowiły ponad 35 proc. populacji osób w wieku 16-74 lata. W stosunku do ubiegłego roku liczba osób pobierających formularze online wzrosła o 5,3 proc.

