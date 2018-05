NBP podsumował inwestycje zagraniczne. Ich napływ spadł o połowę

Fot. Jakub Orzechowski/Reporter Inwestycje zagraniczne ostro wyhamowały - wynika ze wstępnych danych NBP

W 2017 roku napływ inwestycji w porównaniu do roku poprzedniego spadł aż o 55 proc. - wynika ze wstępnych danych NBP. Zdaniem Banku przypomina to sytuację z kryzysu z końca poprzedniej dekady.

Według NBP, inwestycje zagraniczne spadły w zeszłym roku do poziomu 24,3 mld zł.

- W 2017 roku wartość napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich spadła do poziomów z kryzysu finansowego z lat 2008-9 czy kryzysu w Europie w 2013 roku - czytamy w komentarzu Banku. Jednak zdaniem NBP, ogólny obraz w statystykach zaburzają pojedyncze transakcje, w których podmioty z Polski kupowały od zagranicznych inwestorów akcje polskich firm. Bank zauważa, że tym razem zagraniczni inwestorzy pozbywają się akcji polskich spółek na rzecz krajowych inwestorów. A to już inna sytuacja, niż w czasach wymienionych kryzysów. Wtedy mieliśmy po prostu do czynienia ze zmniejszeniem skali napływu inwestycji.

Bank zauważa, że spłaty kredytów od zagranicznych inwestorów po raz pierwszy od czternastu lat przewyższyły wartość nowo udzielonych kredytów.

Dane NBP dotyczące inwestycji są jednak dopiero wstępne i niewykluczone, że zostaną one jeszcze zaktualizowane.

