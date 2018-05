Polska przyciąga zagranicznych inwestorów. Jesteśmy trzeci w świecie

Fot. Kuba Jurkowski/REPORTER W przyciąganiu inwestorów wyprzedza nas tylko Rosja i Wielka Brytania.

Polska rośnie na znaczeniu jako cel dla bezpośrednich inwestycji. Inwestorzy zadeklarowali uruchomienie projektów wartych w sumie 14,8 mld dol.

Aż o 49 proc. rok do roku wzrosły zadeklarowane w 2017 r bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - wynika z raportu ośrodka analitycznego fDi Markets z grupy "Financial Timesa", cytowany przez "Rzeczpospolitą".

Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie pod względem bezpośrednich inwestycji zagranicznych zapowiedzianych w 2017 r. roku. Przed nami plasuje się Rosja (15,9 mld dol) i Wielka Brytania (33,2 mld dol).

Z Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszej dziesiątce znalazła się jeszcze Rumunia, gdzie trafiły projekty warte 5,8 mld dol., co oznacza 50 proc. wzrostu r/r - wynika z raportu fDi Markets.

"Według fDi Markets w ubiegłym roku inwestorzy zadeklarowali uruchomienie w Polsce projektów wartych 14,8 mld dol. Ale nawet nie kwota jest tu imponująca, tylko jej wzrost w porównaniu z 2016 r., który wyniósł 49 proc. Mocno poszła w górę także liczba nowych projektów - o jedną czwartą, do 338. To świetne wyniki w porównaniu z całą Europą, gdzie według fDi Markets trafiły inwestycje warte 183,9 mld dol., co w skali roku daje wzrost o 14 proc." - pisze "Rz".

Łączna wartość inwestycji typu greenfield na świecie spadła w ub.r. o 15,2 proc. r/r do 662,6 mld dol.

- Spodziewaliśmy się takich rekordowych wyników - skomentował dla "Rz" prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) Tomasz Pisula. Jak dodał, Polska oferuje inwestorom zachodnioeuropejską mentalność i jakość, co miały potwierdzać przedstawione w pierwszej połowie kwietnia wyniki badań 14 izb gospodarczych.

