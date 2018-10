Inwestycje zagraniczne odpływają z Polski. Winna sprzedaż Allegro i repolonizacja Pekao

Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK Inwestycji zagranicznych jest coraz mniej. Wg ekspertów do osrzeżenie, ale nie sygnał alarmowy

35 mld zł - tyle w 2017 roku trafiło do Polski z bezpośrednich inwestycji zagranicznych. To aż o połowę mniej niż rok wcześniej. Eksperci wskazują, że na dane wpływ miało wyjście koncernu z RPA z Allegro oraz repolonizacja banku Pekao S.A.

"Dzienniku Gazecie Prawnej", który powołuje się na dane NBP. Zmniejszone zainteresowanie inwestorów można zaobserwować w wielu kluczowych branżach - w handlu detalicznym, energetyce czy bankowości. Tak źle jeśli chodzi o bezpośrednie inwestycje zagraniczne nie było od 2013 roku.





Jednak jak donosi "DGP", na ten wynik wpływ miały przede wszystkim duże transakcje, gdy zagraniczni inwestorzy wycofywali się z polskich firm. Na przykład koncern Naspers z RPA pozbył się akcji Allegro za aż 3,25 mld dol. Choć transakcję ogłoszono jeszcze w 2016 r., to przeprowadzona została już w 2017 r. - i wliczyła się do zestawienia za ten rok.

Kolejna duża wyprowadzka zagranicznych inwestorów wiązała się z repolonizacją banku Pekao. Włoski UniCredit sprzedał pakiet akcji na rzecz PZU i Polskiego Funduszu Rozwoju za 10,6 mld zł. W energetyce Francuzi sprzedali natomiast PGE swoje aktywa za ponad 4,5 mld zł.

Eksperci nie uznają tych danych jako powodu do paniki. Jednak od optymizmu też są dalecy. - Na pewno jest to ostrzeżenie. W państwach regionu, licząc bezpośrednie inwestycje zagraniczne w relacji do PKB, cały czas był wzrost, u nas spadek - mówi "DGP" Aleksander Łaszek, ekonomista z Forum Odpowiedzialnego Rozwoju. Łaszek dodaje, że inwestorów z zagranicy może odstraszać też polityka rządu, w tym " niechętna kapitałowi z zewnątrz retoryka władz".