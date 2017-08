Państwo Islamskie na eBayu. Sprzedawali drukarki

Fot. Kazuhisa OTSUBO/CC/Flikr Bojownicy ISIS ukrywają przepływ gotówki pod transakcjami na portalach zakupowych

Śledztwo FBI ujawniło globalną sieć powiązań ISIS. Terroryści mieli wykorzystywać znaną platformę zakupową eBay do przesyłania pieniędzy do Stanów Zjednoczonych. Środki te miały być przeznaczone na "działania operacyjne".

Sprzedaż drukarek za pośrednictwem eBay miała służyć ukryciu przepływu gotówki między przedstawicielem ISIS a sympatykami i bojownikami Państwa Islamskiego w USA. Wykorzystując płatności PayPal, przesyłali pieniądze przez sieć od Wielkiej Brytanii po Bangladesz - podaje "Wall Street Journal".

Domniemanym beneficjentem środków płynących z Syrii do USA miał być 30-latek, którego aresztowano niecały rok temu w Maryland. Młody mężczyzna był instruowany, by pieniądze wykorzystać do celów operacyjnych - wynika z raportu FBI.

Nie przyznał się jednak do winy ani do przynależności do ISIS. Obecnie znajduje się w areszcie federalnym, a jego prawnik odmawia komentarza - podaje "WSJ".

FBI alarmuje, że terroryści coraz częściej wykorzystują nowe technologie i internet do finansowania światowego terroryzmu. Po zamachach z 11 września USA i inne kraje skoncentrowały się na formalnych systemach bankowych, śledząc podejrzane międzynarodowe transakcje, za którymi mogłyby stać grupy terrorystyczne.

Jak zauważają eksperci think tanku The Washington Institute for Near East Policy, Państwo Islamskie wyjątkowo biegle posługuje się mediami społecznościowymi, by tam pozyskiwać donatorów. Jak pisaliśmy w money.pl, roczne przychody ISIS z tego źródła stanowią około 50 mln dolarów.

Z myślą o potencjalnych darczyńcach ISIS raz na rok publikuje raport, podobny do raportów inwestorskich, publikowanych przez korporacje. W zestawieniu ujęte są między innymi zamachy samobójcze, zabójstwa za pomocą noża oraz nawrócenia na islam.



Problem stanowi jednak sposób przekazania pieniędzy. Przykład wykorzystania eBaya wskazuje jednak, że bojownicy stale szukają różnych dróg dla finansowania i są w ich wymyślaniu coraz bardziej pomysłowi.