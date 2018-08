Kielecki aparat skarbowy w akcji. Zabrać bogatym, trudnych przypadków nie ruszać

Fot. JAN KUCHARZYK/EAST NEWS Lista zaleceń szefa świętokrzyskiej IAS trafiła do kontrolerów

Kierownictwo świętokrzyskiego oddziału Izby Administracji Skarbowej (IAS) rozesłało podwładnym list. Znalazły się tam zalecenia dla kontrolerów. Mają wchodzić jedynie do firm z odpowiednim majątkiem, by po kontroli można było ściągnąć pieniądze.

Jak informuje "Puls Biznesu", lista zaleceń dla świętokrzyskich kontrolerów skarbowych, wysłana przez kieleckie kierownictwo IAS, jest pokaźna i sugeruje, by kontrolerzy skupili się jedynie na wypłacalnych podmiotach. Mają też oceniać, czy po kontroli uda się ściągnąć pieniądze do budżetu. Inne przypadki mają być omijane. W efekcie nie ściga się firm, które oszukują na podatkach, a jedynie takie, którymi skutecznie można zasilić budżet.

Podreperować słabe wyniki

Lista zaleceń trafiła do Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach oraz do naczelników wszystkich urzędów skarbowych w woj. świętokrzyskim. Szef IAS w Kielcach chciał w ten sposób podciągnąć nienajlepsze wyniki wpływów do budżetu po kontrolach na swoim terenie, które zanotował w I kwartale bieżącego roku.

Najbardziej bulwersuje fakt, że w zaleceniach nie ma mowy o wszczęciu postępowania w przypadkach podejrzeń oszustw podatkowych. To jawne nawoływanie do wyciągania kasy od tych, od których najłatwiej można ją wyciągnąć.

Ministerstwo się odcina

W przesłanym do „Pulsu Biznesu” komunikacie od akcji odcina się resort finansów.

„Ministerstwo Finansów nie wysłało tego typu zaleceń do KAS. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, określając zadania jednostek terenowych w obszarze kontroli, nie uzależniał celowości wszczęcia kontroli od możliwości wyegzekwowania uszczuplonych podatków. (...) Sytuacja majątkowa podatnika nie jest przesłanką do wszczęcia kontroli” – zapewnia kierownictwo MF.

