Izolacja akustyczna zwiększy efektywność pracownika

Hałas to wróg człowieka. Wysoka dawka decybeli jest groźna nie tylko dla zdrowia pracowników, ale także obniża efektywność ich pracy, również w biurze. W konsekwencji cierpi na tym cała firma. Na szczęście nowoczesna izolacja akustyczna skutecznie rozwiązuje ten problem.

Chociaż najwięcej hałasu w miejscu pracy wytwarzają maszyny, urządzenia, środki transportu i procesy technologiczne, to również biura nie są od niego wolne. 70% pracowników biurowych narzeka na wysoki poziom natężenia dźwięków w ich firmach. Co więcej, muszą oni tracić dodatkowy kwadrans, aby skoncentrować się na zadaniu, które przerwali, gdy dotarł do nich bodziec w postaci szkodliwej dawki decybeli. Statystyki GUS-u pokazują, że hałas należy do najczęściej występujących zagrożeń w miejscu pracy. Długoletnia ekspozycja na tak uciążliwy czynnik może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu, czego konsekwencją jest pogorszenie się zrozumiałości mowy.

Z danych, gromadzonych w Centralnym Rejestrze Chorób Zawodowych w Instytucie Medycyny Pracy, wynika, że utrata słuchu lub jego znaczny ubytek znajdują się na liście wśród sześciu najczęściej spotykanych chorób zawodowych w naszym kraju. Warto przypomnieć, że realizacja obowiązków służbowych w nieodpowiednich warunkach przekłada się na częste absencje pracowników i w rezultacie generuje koszty dla pracodawcy. Ten problem w coraz większym stopniu pojawia się w biurach, czego konsekwencją są również nasilające się trendy w aranżacji przestrzeni. W Polsce 68% powierzchni biurowej to open space, przestrzeń, która nie jest zbyt przyjazna dla pracowników, również pod względem hałasu.

Jak hałas wpływa na pracownika?

Praca w hałasie najczęściej kojarzy się z zakładami przemysłowymi i dużymi halami, natomiast rzadziej z przestrzenią biurową. Jednak każdy, kto chociaż jeden dzień przepracował w biurze open space lub tam, gdzie została wdrożona polityka otwartych drzwi, szybko przekona się, że poziom decybeli w takich miejscach również nie sprzyja koncentracji i efektywności. Niektórym pracownikom nie przeszkadzają takie warunki, są osoby, które dobrze się czują, mając kontakt ze współpracownikami, ale inni lepiej koncentrują się w ciszy.

Warto podkreślić, że amerykańskie badania wykazały, iż ciągła praca w hałaśliwym otoczeniu nie tylko zwiększa ciśnienie krwi, wpływa negatywnie na układ sercowo-naczyniowy i słuch, ale także zaburza koncentrację, podnosi poziom adrenaliny, rodzi stres i w konsekwencji prowadzi do znacznego zmniejszenia się efektywności pracownika. Nie powinny zatem dziwić wyniki badań University of California, w których wykazano, że dla ankietowanych pracowników największymi wrogami w open space są brak prywatności i właśnie hałas. W sytuacji gdy firmy zabiegają o coraz lepszych specjalistów, proponowanie pracy w nieodpowiednich i niekomfortowych warunkach bywa dużym problemem. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w obszarze izolacji akustycznych można sobie z tym odpowiednio poradzić.

Izolacje akustyczne dla biur

W otwartych biurach pracownik ma do czynienia z hałasem, którego źródłem są współpracownicy, telefony, urządzenia biurowe, a nawet urządzenia klimatyzacyjne. W takich sytuacjach niektórym trudno skoncentrować się na wykonywaniu własnych obowiązków zawodowych. Warto pamiętać, że według przepisów kodeksu pracy i BHP to właśnie pracodawca powinien zapewnić wszystkim odpowiednie warunki pracy i przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zmniejszyć poziom decybeli w swojej firmie. W przypadku biura można wykorzystać różne sposoby izolacji akustycznej. Na rynku jest dostępnych wiele nowoczesnych rozwiązań ograniczających hałas. Przykładem może być budka The Box, proponowana przez firmę Available, która skutecznie izoluje od otoczenia zewnętrznego. Dzięki temu można w ciszy prowadzić rozmowy telefoniczne lub wykonywać inne zadania, bez kosztownego wydzielania sal konferencyjnych.

Na rynku są dostępne również budki akustyczne przeznaczone do mini konferencji, rozmów kwalifikacyjnych (np. Big Box XL, Big Hauz XL), które można umieścić w dowolnym miejscu biura. Doskonale izolują one od hałasów i zostały wyposażone w różne urządzenia technologiczne. Wygodne w montażu są także specjalne przegrody akustyczne (w różnych kolorach i kształtach), które można ustawiać pojedynczo lub w grupach, akustyczne panele naścienne itp.

To oczywiście tylko kilka przykładów izolacji akustycznych, które można wykorzystać, chcąc ograniczyć hałas w przestrzeni biurowej. Duża oferta tego rodzaju produktów sprawia, że można bez problemu dobrać odpowiednie rozwiązanie do potrzeb i specyfiki danego biura, a tym samym skutecznie walczyć z dokuczliwymi dźwiękami i zwiększać efektywność pracowników.