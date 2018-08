Jaguar Land Rover rezygnuje z polskiej firmy po 15 latach. Akcje BAH w dół o 58 proc.

Fot. Mark Hillary/CC/Flickr Zarząd polskiej spółki jest w szoki. Współpraca trwała 15 lat

Warszawski importer samochodów British Automotive Holding jest w szoku. Po 15 latach przykładnej współpracy z Jaguarem Land Rover, ten rezygnuje właśnie w momencie, kiedy sprzedaż szła mocno w górę. Akcje BAH spadły do najniższego poziomu w historii.

Jaguar Land Rover Limited wypowiedziało w niedzielę 5 sierpnia umowę importerską z British Automotive Polska. To spółka, która wchodzi w skład grupy kapitałowej British Automotive Holding notowanej na warszawskiej giełdzie.

Umowa trwała od 15 lat i jeszcze w maju 2016 r. została odnowiona. Niedawno w raporcie rocznym zarząd BAH pisał, że nie widzi zagrożenia wypowiedzenia umowy. Chwalił się „unikalnym know-how na polskim rynku”. Okazało się, że Brytyjczycy mają inny punkt widzenia.

Akcjonariusze BAH zareagowali panicznie. Kurs spadł przez moment o nawet 59 proc. do 2,43 zł. Tak niskiego kursu nie widziano w historii notowań spółki na giełdzie.

Notowania BAH w ostatnim tygodniu





Zobacz też: Jaguar I-Pace na Poznań Motor Show 2018

- Jesteśmy zszokowani decyzją Jaguar Land Rover Ltd. Będąc jednym z najdynamiczniej rozwijających się dystrybutorów Jaguar Land Rover w Europie oczekiwaliśmy, iż nasza relacja biznesowa będzie kontynuowana w niezmiennym kształcie przez kolejne lata - skomentował Mariusz Książek, prezes BAH.

Zgodnie z treścią wypowiedzenia BAP będzie pełnić rolę generalnego importera marek Jaguar i Land Rover w Polsce jeszcze do 1 sierpnia 2020 roku. 24 miesiące to był standardowy termin wypowiedzenia umowy dla Brytyjczyków.

W ubiegłym roku polska firma zaimportowała 2508 samochodów w porównaniu do 2089 w 2016 r. W ciągu dwóch lat sprzedaż się podwoiła. We własnych salonach w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Łodzi BAH sprzedał 915 sztuk tych marek, czyli o 56 mniej niż rok wcześniej, co tłumaczono przebudową salonu w Warszawie, przy ul. Waszyngtona oraz sprzedażą flotową w 2016 roku. Niewykluczone, że skala sprzedaży zachęciła Brytyjczyków do wzięcia sprawy we własne ręce.

Arkadiusz Miętkiewicz, wiceprezes BAH odpowiadający za segment importerski podkreśla, że dotychczasowa współpraca BAP i JLR przebiegała bez zarzutu.

- Od lat BAP z naddatkiem realizuje kolejne plany sprzedażowe, umacniając pozycje Jaguar Land Rover na polskim rynku. Nie widzimy merytorycznych przesłanek do rozwiązania umowy - powiedział Miętkiewicz. - Zakładam, iż decyzja o wypowiedzeniu umowy importerskiej z BAP jest elementem szerszych zmian w europejskiej polityce sprzedażowej Jaguar Land Rover.

- Grupa BAH odpowiada dziś za niemal połowę sprzedaży dilerskiej Jaguar Land Rover w Polsce - zapowiedział Arkadiusz Rutkowski, wiceprezes spółki zarządzający siecią dilerską BAH.

Książek podkreślił, że zamiarem BAH jest rzetelne wypełnianie obowiązującej do 1 sierpnia 2020 umowy importerskiej, w tym realizacja planów sprzedażowych na najbliższe dwa lata.

- Jesteśmy zdeterminowani, by w kolejnych okresach dalej umacniać pozycję Jaguar Land Rover na polskim rynku - zadeklarował prezes.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl