Jak pomóc młodym wejść na rynek pracy. Globalna firma ma prosty plan

P&G IT Business Challenge - Opracowane rozwiązania uczestnicy wydarzenia prezentowali jurorom i mentorom.

Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach mają procentować na rynku pracy. Ale to tylko teoria, bo w praktyce młodzi ludzie z dyplomem w kieszeni nie zawsze wiedzą, jak budować skuteczną strategię biznesową i promować produkt, który osiągnie sukces na globalnym rynku. Są jednak firmy, które dają szansę debiutantom na rynku.

Wejście na rynek pracy nie jest łatwe, ale jeśli mamy chęć do pracy i ambicje, w ofertach możemy przebierać. I to nie tylko w sytuacji, gdy skończyliśmy studia, ale także wtedy, gdy wciąż się uczymy.

Oferta bezpłatnych staży to dziś przeszłość. Najlepsze firmy oferują praktyki, podczas których poznajemy korporacje od środka, ale również możemy zmierzyć się z prawdziwymi wyzwaniami, które na co dzień stawia firma przed etatowymi pracownikami.

Idealnie byłoby więc, aby młody człowiek po studiach mógł zdobyć doświadczenie, zweryfikować akademicką wiedzę, wykorzystując ją w warunkach biznesowych oraz znalazł czas na odkrycie swoich talentów.

Taki model pracy z młodzieżą wykorzystują duże firmy o globalnym zasięgu. Oferują konkursy, które zapewniają lepszy start na rynku pracy, niż zwykłe staże czy praktyki. Bo dzięki świadomym przedsiębiorcom kandydat aplikujący na wybrane stanowisko może wcześniej się na tym stanowisku sprawdzić.

Światowy gigant szuka pracowników

Jedną z takich firm jest Procter & Gamble. Globalny potentat ma konkretny cel biznesowy – chce dostarczać swoim klientom najbardziej innowacyjne towary. Ale rzeczywistość się zmienia, a razem z nią potrzeby konsumentów, którzy wymagają już innego podejścia.

Kluczem do jego zrozumienia są nowe technologie, bez których trudno się obejść w życiu codziennym. Do dzisiejszego klienta umieją trafić młodzi pracownicy, którzy trafnie interpretują nowe trendy panujące na rynku. Takich właśnie ludzi szuka P&G. I z myślą o nich organizuje konkursy takie jak IT Business Challenge czy CEO Challenge.

– Podczas konkursu IT Business Challenge pomagamy uczestnikom doświadczyć, na czym polegają codzienne wyzwania dla managerów IT w P&G oraz jak przebiega proces tworzenia innowacji i rozwiązań dla biznesu w międzynarodowym i interdyscyplinarnym środowisku – mówi Emilia Burzyńska, Chief Information Officer na Europę Centralną w P&G.

Miejsce dla wszechstronnych liderów

Młode osoby, które chcą realizować się w branży IT, mogą wziąć udział w konkursach P&G, gdzie na warsztatach i szkoleniach zostaną nauczeni wszechstronnego poruszania się po swojej branży.

Po pierwsze poszerzą wiedzę stricte techniczną z zakresu m.in. tworzenia nowych aplikacji mobilnych czy systemów baz danych. Po drugie – nabędą umiejętności menedżerskich, czyli dowiedzą się, jak skutecznie nadzorować innowacyjne projekty, organizować pracę podległym zespołom oraz zarządzać ryzykiem i rozwiązywać problemy.

Zespół IT w P&G bazuje w dużej mierze na młodych pracownikach. Tworzy go zespół 250 managerów, którzy na co dzień zarządzają ponad 130 projektami w skali globalnej. Jedną z wymyślonych funkcjonalności jest aplikacja Oral-B, która za pomocą technologii bluetooth łączy się ze szczoteczką elektryczną Oral-B i niczym dentysta, pomaga we właściwej pielęgnacji jamy ustnej.

P&G ma plan by wychować młodych liderów. Dlatego otwiera przed ambitnymi absolwentami wyższych uczelni podwoje swojej firmy. Każdy ma szansę zostać menedżerem odpowiedzialnym za zbudowanie strategii biznesowej dla marki, której obroty przekraczają miliard dolarów rocznie.

Jeden z zespołów przy pracy nad projektem w trakcie tegorocznej edycji P&G IT Business Challenge.

Cztery ważne zasady sukcesu w karierze

To może się udać, trzeba tylko pamiętać o kilku warunkach, bez których trudno osiągnąć sukces.

Po pierwsze liczy się wiedza i ciężka praca. Młody menedżer pozbawionych tych atutów, może zapomnieć o szybkim rozwoju w firmie i błyskotliwej karierze.

Po drugie – przebojowość, bo dziś do odważnych świat należy. A co za tym idzie szybkość i elastyczność w podejmowaniu decyzji oraz determinacja w działaniu.

Po trzecie – otwartość i świadomość kulturowa.

– W świecie cyfrowym, w którym funkcjonuje dziś młode pokolenie i w którym nie ma granic, ważna jest umiejętność współpracy z ludźmi, którzy są inni niż my sami. Inna narodowość, inna kultura, inny styl pracy, inny punkt widzenia – wylicza Geraldine Huse, CEO Procter & Gamble w Europie Centralnej.

W końcu po czwarte – zdolność do pracy zespołowej. To kluczowa umiejętność, najwyżej promowana we współczesnym biznesie. Skuteczny lider to taki, który potrafi wykorzystywać potencjał swojego zespołu. – Sukces zależy od tego jak dobry jest zespół, a nie od tego, jak dobry jest pojedynczy uczestnik – dodaje Huse.

O tym, że system kreowania młodych liderów działa, świadczy przypadek Pauli Sztainwald, która brała udział w zeszłorocznej edycji IT Business Challenge, a obecnie pracuje w P&G jako manager w dziale IT w Procter & Gamble.

– IT Business Challenge to tydzień pełen wyzwań, emocji, ciągłego uczenia się, poznawania siebie i nawiązywania cennych relacji z innymi. Udział w wydarzeniu wpłynął na moje zrozumienie wagi roli IT w globalnej firmie i pokazał mi możliwości, jakie P&G stwarza dla rozwoju kariery. Pracuję w P&G i widzę na co dzień, jak w naszym warszawskim biurze tworzone są innowacyjne rozwiązania na globalną skalę, a ja mam okazję być odpowiedzialną za jedno z nich – podkreśla Sztainwald.