Rozmowa kwalifikacyjna dla większości z nas bywa bardzo stresująca. Idąc na spotkanie w sprawie pracy zależy nam, aby wywołać na potencjalnym pracodawcy dobre wrażenie. Nawet jeśli nie będziemy mieli wszystkich wymaganych kompetencji, odpowiednie przygotowanie do rozmowy może nam otworzyć drzwi do kariery. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, żeby zdobyć pracę naszych marzeń?

Jeśli nie chcemy przekreślić swoich szans na zdobycie pracy już na samym początku rozmowy, sprawdźmy dokładnie, do jakiej firmy aplikujemy. Dobrym sposobem na zdobycie rzetelnych informacji jest odwiedzenie strony internetowej firmy. Dowiemy się dokładnie, w jakiej branży działa firma, czym się zajmuje, jakimi wartościami się kieruje. Największym faux pas, jakie możemy popełnić, jest pomylenie lub całkowita nieznajomość nazwy firmy. Przed rozmową zróbmy dobry research, żeby rekruter zauważył nasze zaangażowanie i profesjonalizm.

Przypomnij podstawy

Gdy wiemy, że na stanowisku, na które aplikujemy, wymagana jest znajomość obsługi jakiegoś programu, a ostatni kontakt mieliśmy z nim w czasach liceum, warto przypomnieć sobie podstawy. Wykonanie kilku ćwiczeń odświeży naszą pamięć, a w razie konieczności wykonania jakiegoś zadania w trakcie rozmowy, strach i panika nie wyprowadzą nas z równowagi.

Przygotuj pytania

Prawie na każdej rozmowie kwalifikacyjnej usłyszymy ,,czy są jakieś pytania?''. Zawsze warto je mieć. Przygotujmy sobie wcześniej kilka pytań, aby wykazać zainteresowanie. Możemy poprosić o szczegóły oferty, takie jak zakres obowiązków, godziny pracy czy dodatkowe benefity. Warto również dowiedzieć się, jaka jest ścieżka rozwoju na danym stanowisku. Rozmowa kwalifikacyjna to świetna okazja, by dobrze poznać pracodawcę, zanim zdecydujemy się przyjąć oferowane stanowisko. Dlatego nie bójmy się pytać. W ten sposób rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Nie daj się zaskoczyć

Rozmowa kwalifikacyjna bardzo często przebiega w podobny sposób. Jeśli chcemy dobrze przygotować się do takiego spotkania, warto wcześniej poszukać w Internecie najpopularniejszych pytań zadawanych w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Prawdopodobieństwo, że takie pytania się pojawią, jest bardzo duże. Jakie są nasze mocne i słabe strony, gdzie widzimy się za 5 lat, dlaczego zdecydowaliśmy się na tę firmę, co motywuje nas do pracy – to pytania, które najczęściej padają w trakcie rozmowy o pracę. Przygotujmy sobie odpowiedzi wcześniej. Dzięki temu zmniejszymy stres przed rozmową, a w gdy te pytania już padną, nie będziemy musieli gorączkowo wymyślać, co odpowiedzieć.

Ubierz się stosownie

Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, dlatego nasz strój musi być odpowiedni do sytuacji. Należy wziąć pod uwagę to, jaki dress code obowiązuje w firmie, do której udajemy się na rozmowę. Jeśli idziemy na spotkanie do banku czy kancelarii prawnej, garnitur czy elegancka garsonka będzie obowiązkowa. Taki strój nie sprawdzi się jednak w przypadku rozmowy w księgarni czy sklepie odzieżowym. Swoim strojem powinniśmy pokazać swój profesjonalizm, ale należy pamiętać, żeby nie przesadzić w żadną stronę. Jeśli nie jesteśmy pewni, jaki strój na rozmowę, na pewno powinniśmy zrezygnować ze zwykłego t-shirtu czy spodni z modnymi dziurami. Czyta i wyprasowana koszula w połączeniu z casualowymi spodniami będzie bezpiecznym rozwiązaniem.

