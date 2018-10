Jak wizje Black Mirror mają się do biznesu?

Czytanie emocji, długowieczność, sztuczne mięso, sztuczna inteligencja, robotyka, przyszłość mediów i medycyny. To świat jutra, o którym usłyszycie podczas 2. edycji wydarzenia "Masters & Robots".

Motywem przewodnim wydarzenia jest transformacja cyfrowa i wpływ jaki wywrze na nas w ciągu dekady.

- W Polsce z transformacją cyfrową mierzymy się głównie na polu teorii. Brakuje praktycznych przykładów wdrożeń i konkretnych studiów przypadku, którymi można się zainspirować. Nasza wiedza w zakresie nowych technologii jest ograniczona jedynie do wybranych dziedzin. Tymczasem technologii trzeba uczyć się całościowo, bo nigdy nie wiadomo, która będzie mieć dysruptywny wpływ na naszą branżę – mówi Jowita Michalska, założycielka Digital University, organizatora imprezy.

Na scenie 'Masters & Robots' wystąpi elita wykładowców i praktyków z zakresu nowych technologii. Zaproszeni goście pracują na co dzień w najbardziej dynamicznych ośrodkach technologicznych i biznesowych na świeci, takich jak Dolina Krzemowa, Izrael, MIT.

Głównymi gośćmi 'Masters & Robots' są:

- Peter Gloor – jeden z największych autorytetów w zakresie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego z MIT. Peter nie jest jednak wyłącznie teoretykiem. Wraz z zespołem opracował i wdraża m.in. Happimeter – smartwatch służący do odczytywania emocji. Happimeter nie tylko określi nasze stany emocjonalne, ale i umożliwi je przewidzieć w danych sytuacjach, towarzystwie lub miejscach (z dokładnością do 94%!). Projekty Petera Gloora to spełnienie się wizji z serialu Black Mirror. Na 'Masters & Robots' opowie, jak zastosować swoją technologię do odczytywania nastrojów w dużych organizacjach.

- Mark Post – wykładowca Singularity University, założyciel MosaMeat, twórca pierwszego hamburgera in vitro, specjalista od rolnictwa molekularnego. Mark Post sprawia, że marzenie Winstona Churchila o produkcji mięsa bez uboju zwierząt się spełnia. Pieniądze w jego wizję zainwestowali m.in. Sergey Brin (twórca Google'a) i Merck. Dziś MosaMeat jest jednym z globalnych pionierów w produkcji tzw. 'czystego mięsa'. Na 'Masters & Robots' opowie dlaczego mięso in-vitro zmieni przyszłość jedzenia.

- Andra Keay – jedna z najbardziej wpływowych kobiet z zakresu robotyki na świecie. Założycielka Silicon Valley Robotics, zajmującej się rozwojem rynku i komercjalizacją robotów. Andra pracuje nad tym, aby z osiągnięć robotyki, mogły skorzystać różne branże i biznesy. Promuje też społeczne zastosowania robotów. Mentor, inwestor, doradca, wykładowczyni Singularity University. Zdeklarowana feministka. W przeszłości członkini australijskich zespołów punkowych. Śledź ją na @RobotLaunch

- Supreet Singh Manchanda – inwestor z Doliny Krzemowej, dyrektor zarządzający Raiven Capital – funduszu VC o ponad miliardowej kapitalizacji! Doświadczony manager z rzadko spotykanym kolażem doświadczeń (m.in. rozwój start-upów, M&A, technologia, transformacja cyfrowa korporacji). W ciągu ostatnich 20 lat zasiadał w radach nadzorczych ponad 30 spółek z Doliny Krzemowej i wprowadził na rynek ponad 20 produktów i usług. Podczas 'Masters & Robots' Supreet zaprezentuje wpływ technologii na człowieka oczami inwestora z Doliny Krzemowej.

- Natasha Vita-More – królowa transhumanizmu, założycielka Humanity +, największej organizacji promującej tę filozofię. Zaprojektowała model człowieka przyszłości – Primo Posthuman – artystyczną wizję ludzkiego gatunku. Natasha jest doradcą Singularity University, autorką wielu prac z zakresu doskonalenia człowieka i radykalnego przedłużania życia. Na 'Masters & Robots' opowie o biznesowej stronie transhumanizmu. Śledź ją na @NatashaVitaMore

W imprezę zaangażowane jest także Singularity University, którego warszawska filia – SingularityU Warsaw Chapter – zorganizuje w trakcie 'Masters & Robots' otwarte spotkanie. Szykujcie się na ogromną dawkę wiedzy na temat efektywnego wykorzystania nowych technologii oraz nowoczesnego zarządzania biznesem.

Organizatorem 'Masters & Robots' jest Digital University – instytucja specjalizująca się w edukacji z zakresu transformacji cyfrowej i kompetencji przyszłości oraz wyłączny przedstawiciel SIngularity University w Polsce.

Partnerem głównym konferencji jest Sebastian Kulczyk. Sponsorami są Deloitte, PLL LOT, Siemens, PGNiG oraz kancelaria DZP. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły m.in. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji, m. st. Warszawa, CNK, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza.

Konferencję promują Wirtualna Polska, Gazeta Wyborcza, Chilli ZET, Wysokie Obcasy, Warsaw Business Journal, Start Up Magazine, Glamour, IT Wiz, grupa PTWP, magazyn Focus oraz Business Insider.