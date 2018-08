Jak znaleźć numer księgi wieczystej?

Fot. Fotolia

Jeśli chcemy wejść w posiadanie domu, mieszkania lub działki, zanim dokonamy zakupu, musimy w pierwszej kolejności sprawdzić stan prawny interesującego nas lokalu lub terenu. Umożliwi nam to księga wieczysta założona dla danej nieruchomości. W tym celu warto dowiedzieć się, w jaki sposób odszukać numer księgi wieczystej oraz z jakich elementów on się składa.

Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta jest jednym z najważniejszych dokumentów określających stan prawny domu, mieszkania czy działki. Jej zakładanie i prowadzenie dla konkretnej nieruchomości odbywa się w wyznaczonych do tego wydziałach ksiąg wieczystych, które działają przy sądach rejonowych. Każda księga zawiera szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i są to dane jak najbardziej jawne. Zainteresowana osoba może sprawdzić, kto jest właścicielem konkretnego terenu lub lokalu oraz czy wiążą się z tym jakieś dodatkowe obciążenia i komplikacje. Absolutnie nie należy ryzykować kupna nieruchomości bez zapoznania się z zawartością jej księgi wieczystej.

Jakie informacje zawiera dokument?

Zapoznając się z rejestrem prowadzonym dla danej nieruchomości, przede wszystkim dowiadujemy się, kto realnie jest właścicielem posesji lub lokalu i czy przypadkiem nie ciąży na tej nieruchomości hipoteka, która obniża jej wartość. Ponadto znajdujemy w księdze wieczystej informacje o położeniu nieruchomości oraz prawach i roszczeniach na rzecz osób trzecich. Dane te zamieszczone są w czterech działach dokumentu. Dział I mówi o położeniu nieruchomości, dział II podaje właściciela, III informuje o roszczeniach, a IV o ewentualnych hipotekach.

Z jakich elementów składa się numer księgi wieczystej?

Wszystkie księgi wieczyste zakładane i prowadzone są przez sądy rejonowe w formie elektronicznej. Każdy z dokumentów posiada swój unikalny numer. Składają się na niego trzy ważne elementy rozdzielone ukośnikami. Pierwszym z nich jest czteroznakowe oznaczenie wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, który założył księgę, drugim ośmiocyfrowy numer nadawany według repertorium ksiąg wieczystych, a trzecim cyfra kontrolna. Jeśli znamy taki elektroniczny numer danej księgi wieczystej, zapoznanie się z jej treścią jest bardzo łatwe. Możemy w tym celu skorzystać bezpłatnie z publicznej przeglądarki dostępnej na stronie uruchomionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem Ekw.ms.gov.pl.

Księgi wieczyste po adresie lub numerze działki

Jak widać, znajomość numeru księgi wieczystej znacznie ułatwia sprawę. Co jednak, gdy nie znamy tego numeru, a jest on niezbędny, by podjąć życiowe decyzje? Wówczas należy wykorzystać informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości. Pomocne okazują się przede wszystkim dwie z nich: adres administracyjny interesującej nas nieruchomości oraz numer działki. W obu przypadkach należy znać szczegółowe dane, zwłaszcza gdy chodzi o numer działki, ponieważ składa on się z kodu województwa, powiatu i gminy, numeru obrębu ewidencyjnego w gminie oraz numeru działki w obrębie ewidencyjnym. W ten sposób możemy znaleźć numer księgi wieczystej na dwa sposoby: albo możemy się zwrócić po pomoc do odpowiednich instytucji, albo odnaleźć potrzebne nam informacje w Internecie.

Jak znaleźć numer KW bez wychodzenia z domu?

Internet daje ogromne możliwości, również w zakresie wyszukiwania numerów ksiąg wieczystych. Jest to najwygodniejszy i najszybszy sposób na znalezienie interesującego nas numeru KW. Oszczędzi nam on biurokratycznych procedur, kolejek i ułatwi sprawę, gdy interesująca nas nieruchomość znajduje się w innym rejonie kraju. W tym celu powstały specjalistyczne wyszukiwarki, takie jak Ksiegiwieczyste.pl, które umożliwiają znalezienie numeru księgi wieczystej po podaniu adresu nieruchomości lub numeru działki. Wyszukiwarka podpowiada, jak wpisać dane, jej obsługa jest łatwa, a zdobyte informacje rzetelne i wiarygodne.

Jakie instytucje pomogą?

Poszukiwania numeru księgi wieczystej na własną rękę można oczywiście przeprowadzić również przy pomocy służących temu instytucji, właściwych dla miejsca położenia danej nieruchomości. Informację tę możemy uzyskać w starostwie powiatowym, w wydziale dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – tam składamy wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i budynków oraz w sądzie rejonowym, w wydziale ksiąg wieczystych – tam składamy wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej. Składając wniosek należy wykazać, że przysługuje nam interes prawny i tym samym powołać się na konkretne przepisy prawa, które uzasadniają naszą potrzebę uzyskania numeru księgi wieczystej. Chęć zakupu nieruchomości może się okazać niewystarczającym argumentem.

Aby zakupić daną nieruchomość, najpierw należy zapoznać się dla własnego dobra z jej stanem prawnym. W tym celu trzeba odnaleźć właściwą księgę wieczystą. Pomagają w tym odpowiednie urzędy oraz internetowe wyszukiwarki numerów ksiąg wieczystych.