Jest nowy wiceminister. Odpowie za dyplomację ekonomiczną

Fot. MSZ Nominację nowemu wiceministrowi wręczył wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk

W poniedziałek resort spraw zagranicznych wzbogacił się o nowego wiceministra. Został nim Maciej Lang, który ma odpowiadać za dyplomację ekonomiczną i współprace z krajami azjatyckimi, bliskowschodnimi oraz afrykańskimi.

Nowy wiceminister do doświadczony dyplomata. Z resortem spraw zagranicznych związany jest zawodowo od ponad 20 lat. W 1997 roku został radcę w ambasadzie RP w Kazachstanie. W późniejszych latach kierował placówkami dyplomatycznymi m. in. w Aszchabadzie i Kabulu, a następnie był ambasadorem Polski w Kirgistanie i Kazachstanie. W 2015 roku brał udział w misji OBWE na Ukrainie. Ostatnie dwa lata spędził natomiast w republice Turcji, również jako ambasador.

"Maciej Lang w 1993 r. ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2016 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Orientalistyki UW.? Jest autorem publikacji i opracowań analitycznych poświęconych Azji Centralnej i Bliskiemu Wschodowi. W 2012 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski" - czytamy w krótkiej notce biograficznej na stronie internetowej MSZ.

Lang ma odpowiadać przede wszystkim za dyplomację ekonomiczną w takich regionach jak Bliski Wschód, ale również Azja i Afryka. Co to oznacza? Resort wyjaśnia, że pod pojęciem "dyplomacji ekonomicznej" należy rozumieć m. in. wspieranie polskich przedsiębiorstw i ich oferty eksportowej, zwiększenie udziału polskich przedsiębiorstw w ofercie zamówień publicznych organizacji międzynarodowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa – ze szczególnym naciskiem na dywersyfikację źródeł dostaw surowców energetycznych.

