Jest zgoda na przejęcie Stokrotki. UOKiK kazał inwestorowi czekać cztery miesiące

Litewska Maxima Grupe otrzymała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad właściciele Stokrotki. Długo to trwało, choć sprawa była dość prosta. Teraz wezwanie na akcje będzie mogło być dokończone.

UOKiK kazał na siebie długo czekać, ale w końcu wydał pozytywną opinię. Maxima Grupe może przejąć akcje Emperia. Bezwarunkowa zgoda przyszła 5 kwietnia.

Litewska firma złożyła do urzędu wniosek 29 listopada ub. roku. Jak widać trzeba było aż czterech miesięcy, żeby urzędnicy podjęli decyzję w dość prostej sprawie.

Ani Maxima Grupe ze swoją polską siecią 30 supermarketów Aldik, ani 400 sklepów Stokrotka, to nie jest w sumie gigant, który po połączeniu mógłby gdziekolwiek w Polsce naruszyć konkurencję. Widać to nieuzbrojonym okiem.

Tylko w teorii. UOKiK ma swoje prodedury. Prawdopodobnie działa wśród urzędników przeświadczenie, że inwestor nie może mieć za łatwo.

"Wzywający niniejszym informuje, że tym samym ziścił się warunek prawny, o którym mowa w pkt. 29 wezwania" - podała Maxima Grupe.

Zapisy na akcje miały pierwotnie trwać do 21 lutego, zostały jednak przedłużone do 16 marca. W połowie marca Maxima Grupe przedłużyła kolejny raz termin do 12 kwietnia w związku z upływem czasu na otrzymanie decyzji o udzieleniu zgody.

Maxima Grupe chce przejąć całą firmę. 24 listopada 2017 r. ogłosiła wezwanie na 12 342 027 akcji zwykłych Emperia Holding, co odpowiada 100 proc. ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu. Proponowana cena to 100 zł za akcję. Zapisy rozpoczęły się 14 grudnia.

Maxima należy do grupy kapitałowej, która prowadzi działalność w różnych branżach (sprzedaż detaliczna, nieruchomości, produkcja żywności itp.), głównie na rynku litewskim, łotewskim i estońskim, przy czym prowadzi również działalność w Bułgarii, Polsce, Hiszpanii oraz w kilku innych państwach, głównie z UE. Grupa prowadzi dwie sieci supermarketów w Polsce (Aldik i Sano).

