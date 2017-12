Pół miliarda złotych ekstra dla górników z JSW. Porozumienie ze związkami

Fot. Beata Zawrzel/REPORTER JSW stanęło mocniej na nogach i postanowiło rozliczyć się z górnikami. Spółka szykuje setki milionów

Święta Bożego Narodzenia będą w przyszłym roku dla górników z JSW o wiele bardziej bogate niż tegoroczne. Dzieci będą mogły na listach do świętego Mikołaja śmiało wpisywać konsole, komputery, czy najnowsze modele telefonów komórkowych. Średnio do jednego pracownika jastrzębskiej spółki ma trafić ponad 13 tys. zł dodatkowego świadczenia.

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała ze związkami zawodowymi porozumienie. Wypłaci zawieszone wcześniej świadczenia na rzecz pracowników. 350 mln zł trafi do ich kieszeni w 2018 r., a około 200 mln zł w 2019 r.

"Zawieszone", bo spółka miała w ostatnich latach poważne problemy finansowe. Obligatariusze stawiali warunki i spółka musiała ciąć koszty.

- Biorąc pod uwagę poprawę sytuacji finansowej JSW, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników, zarząd spółki po przeprowadzeniu negocjacji ze stroną społeczną oraz analizie zapisów porozumienia z obligatariuszami z dnia 29 sierpnia 2016 r. podpisał w dniu 5 grudnia 2017 r. porozumienie, na mocy którego spółka w latach 2018 i 2019 wypłaci przywrócone świadczenia - napisano w komunikacie JSW.

Problemy JSW się skończyły, przynajmniej chwilowo, bo ceny koksu na światowych giełdach poszły w górę. To efekt dobrej koniunktury w branży stalowej. Za tonę węgla koksującego trzeba na giełdzie CME w Chicago płacić ponad 220 dol., podczas gdy rok temu było to 155 dol. Jeszcze miesiąc temu były to poziomy rzędu 180 dol. Jest więc z czego dzielić się z pracownikami.

Ceny węgla koksującego na giełdzie w Chicago (źródło: CME Group)





Świadczenia pracownicze ograniczone zostały w połowie września 2015 r., gdy JSW zawarła porozumienie z organizacjami związkowymi. Górnicy mieli wstrzymane "czternastki" i deputat węglowy na trzy lata, a Barbórka została podzielona na dwie raty i jej wysokość została zmniejszona o 20 proc.

Łączny szacunkowy pozytywny efekt ograniczenia kosztów pracy za lata 2016-2018 z tytułu tego porozumienia oraz porozumienia z lutego 2015 r. wynosił około 2 mld zł - informowała wtedy rzeczniczka prasowa JSW, Katarzyna Jabłońska-Bajer.

Wiadomość o porozumieniu ze związkami nie została zbyt pochlebnie przyjęta przez giełdę, choć skala spadku kursu wskazuje, że nie była też wielką niespodzianką. Akcje JSW spadły o 1,2 proc., w czasie gdy giełda rosła.

Notowania akcji JSW w czwartek