Kanał e-sportowy od Cyfrowego Polsatu. Spółka liczy, że wystartuje z nim w jesienią

Fot. Grupa Polsat Polsat liczy, że wystartuje z nowym kanałem jesienią.

Cyfrowy Polsat liczy, że uruchomi kanał e-sportowy Polsat Games w trzecim kwartale tego roku - poinformował członek zarządu grupy Maciej Stec.

- Interesuje nas ten segment, widzimy jak jest angażujący - powiedział Stec podczas spotkania z dziennikarzami. Prezes Tobias Solorz zaznaczył, że grupa czeka jeszcze na zgodę regulatora.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

Jak już pisaliśmy w czwartek, Cyfrowy Polsat zarobił od stycznia do marca ponad 300 mln zł. Grupa Zygmunta Solorza-Żaka wyraźnie poprawiła wyniki. Podkreśla jednak, że statystyki nie są do końca porównywalne.



Grupa Cyfrowego Polsatu, na którą składa się blisko 40 spółek, w tym Polkomtel (operator sieci Plus) oraz firmy obsługujące telewizję Polsat, odkryła karty. W raporcie, podsumowującym pierwszy kwartał, pochwaliła się zyskiem netto na poziomie 300,8 mln zł. Rok wcześniej wyniósł 279,4 mln zł.

