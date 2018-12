Coraz trudniej o żywe karpie. Tylko niektóre sklepy planują sprzedaż

- Przetwarzając, czy oprawiając samodzielnie karpia, odrzucamy około 50-55 procent jego masy. Warto więc kupić świeżą rybę w płatach i tym samym zapłacić tylko za mięso do spożycia - pisze w odpowiedzi na pytania TVN24 BiS Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska.

Inaczej sytuacja wygląda w marketach sieci E. Leclerc. Jak informuje biuro prasowe, poszczególne sklepy są autonomicznymi przedsiębiorstwami i same będą podejmować decyzję o wprowadzaniu żywych ryb do oferty.

- Zdecydowaliśmy o sprzedaży żywego karpia jedynie na Śląsku i w Wielkopolsce, gdzie nadal bardzo silna jest tradycja i nasi klienci zdecydowanie wyróżniają ten sposób sprzedaży i go oczekują - informuje Auchan Retail Polska.

Do tego, by wybierać filety i patroszone tusze klientów zachęca sieć Carrefour. Jej przedstawiciele podjęli jednak decyzję o tym, by żywego karpia sprzedawać.