Płatność zbliżeniowa bez PIN-u do 100 zł. Mastercard ma zgodę NBP

Będzie można płacić zbliżeniowo bez podawania PIN-u do kwoty 100 zł. Mastercard poinformował, że Narodowy Bank Polski dał zielone światło do zmian. Najwcześniej stanie się to w drugim kwartale przyszłego roku.

Zmiana odpowiada na potrzeby i oczekiwania Polaków, którzy bardzo chętnie korzystają z tej technologii. W 2017 r. po raz pierwszy średnia wartość transakcji zbliżeniowej przekroczyła 50 zł. Tym samym była ponad 3-krotnie wyższa niż w 2010 r. - podaje Mastercard, powołując się na badanie POLASIK Research przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polaków korzystających z płatności zbliżeniowych w maju tego roku.

Firma dodaje, że zdecydowana większość (66 proc.) transakcji kartowych na kwoty powyżej 50 zł jest realizowana w technologii zbliżeniowej, z kodem PIN wpisywanym na terminalu. Podniesienie limitu pozwoli więc zwiększyć szybkość i wygodę znacznej części tych transakcji.

W tej chwili limit płatności zbliżeniowych bez PIN wynosi 50 zł. Został ustalony

w 2007 r. Od tamtej pory zmieniły się realia gospodarcze, co wpłynęło na zwiększenie wartości codziennych zakupów. Na przestrzeni ostatnich 10 lat skumulowany wzrost PKB w przeliczeniu na jednego Polaka wyniósł 49 proc.

Oprócz rosnącej zamożności Polaków, warto pamiętać też o inflacji, która sprawiła, że w ciągu dekady realna wartość nabywcza pieniądza spadła łącznie o 21,6 proc. Innymi słowy, zestaw produktów, który 10 lat temu był wart 100 zł, dziś kosztuje ponad 120 zł. W efekcie maksymalna kwota 50 zł ustalona w 2007 r. przestała być adekwatna do dzisiejszych warunków - wyjaśnia Mastercard.

w porównaniu z innymi krajami europejskimi, aktualny limit transakcji bez PIN obowiązujący w Polsce należy do najniższych. Wyższe kwoty funkcjonują nie tylko w krajach Europy Zachodniej (np. w Wlk. Brytanii 30 funtów, czyli ok. 145 zł; we Francji i Irlandii 30 euro, czyli ok. 130 zł), ale też w tych z Europy Środkowo-Wschodniej (np. na Litwie 25 euro, czyli ok. 105 zł; w Rumunii 100 lejów, czyli ok. 90 zł; na Słowacji 20 euro, czyli ok. 85 zł).





