Ministerstwo Finansów będzie nadzorować służby. Resort będzie miał nowy bat na podatników

Minister finansów ma uzyskać dostęp do materiałów operacyjnych i rozpoznawczych, które opracowują funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.

Rządzący chcą, by po nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej MF dostało dostęp do wyników obserwacji, materiałów z podsłuchów i innych materiałów operacyjnych. Do tej pory prawo to przysługiwało jedynie prokuraturze.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy to obecnie rządzący poszerzają grono mających nadzór nad służbami. Kilka miesięcy temu wgląd w działania policji i Straży Granicznej dostał już minister spraw wewnętrznych. Teraz, jak donosi „Dziennik Gazeta Prawna”, możliwość taką otrzyma minister finansów.

Po przegłosowaniu nowelizacji prawa dotyczącego KAS resort uzyska dostęp do materiałów operacyjnych i rozpoznawczych, które opracowują funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Zmiana jest o tyle znacząca, że obecnie prawo do tego ma tylko prokuratura.

Po zmianach Teresa Czerwińska uzyska wszelkie informacje o wynikach i będzie mogła zapoznać się z wszystkimi materiałami z czynności przeprowadzanych przez te służby. Dziennik zapytał w MF, po co pani minister te nowe kompetencje.

Z oświadczenia przesłanego do redakcji, wynika, że celem tej zmiany jest „ większy profesjonalizm działania KAS w walce z oszustami podatkowymi oraz eliminowanie ewentualnych nieprawidłowości pracy funkcjonariuszy i urzędników skarbowych”.

Eksperci przepytani przez DGP nie mają jednak wątpliwości, że ta zmiana w prawie może być dla podatników bardzo groźna. Przemysław Antas, radca prawny w Antas Legal, przekonuje m.in., że takie zwiększenie uprawnień zawsze rodzi obawę przed ich nadużywaniem.

Jak już pisaliśmy w money.pl, przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej ma również pozwolić tym służbom na prowadzenie spraw z pominięciem policji.

Przewiduje się również oddanie w ręce KAS dostępu do informacji o rachunkach bankowych osób fizycznych oraz do danych o osobach podróżujących pociągami, samolotami i statkami.

