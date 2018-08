Skarbowe służby specjalne. Resort finansów chce bardzo szerokich uprawnień funkcjonariuszy KAS

Fot. PAP/Darek Delmanowicz KAS będzie prowadzić sprawy korupcyjne we własncyh szeregach bez informowania policji czy CBA.

Prowadzenie spraw z pominięciem policji, dostęp do informacji o rachunkach bankowych osób fizycznych oraz do danych o osobach podróżujących pociągami, samolotami i statkami. To tylko niektóre z nowych uprawnień, jakie mają otrzymać funkcjonariusze KAS.

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych. Wprowadzone zmiany mają pozwolić na skuteczniejsze zwalczanie szarej strefy i wyłudzeń podatkowych.

Ceną za zwiększoną skuteczność KAS w walce z przestępcami skarbowymi będzie jednak znaczne rozszerzenie uprawnień funkcjonariuszy KAS i Służby Celno-Skarbowej, którzy będą mogli na większą skalę po cichu prowadzić inwigilację podatników.

Wideo: min. Emilewicz: "skarbówka łaskawszym okiem spojrzy na firmy"

Skarbówka zajrzy w każdy kąt

Katalog instytucji zobowiązanych do udostępniania KAS dokumentów i informacji zostanie poszerzony m.in. o Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polską Grupę Lotniczą, Polskie Linie Kolejowe i Żeglugę Śródlądową. Funkcjonariusze KAS dostaną w ten sposób dostęp do danych o osobach podróżujących po Polsce pociągami, samolotami i statkami.

Większe uprawnienia KAS dotyczą także wglądu do rachunków bankowych. Teraz funkcjonariusze mają mieć dostęp do wszelkich informacji o operacjach bankowych także osób fizycznych, a nie tylko firm. Bank będzie musiał udzielić takich informacji na żądanie np. naczelnika urzędu skarbowego w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe.

Zobacz także: Skarbówka nie może zastawiać pułapek i wymyślać nieistniejących podatków. Money.pl pisze do minister Teresy Czerwińskiej

Inną istotną zmianą jest ograniczenie możliwości skutecznego składania przez podatnika korekt deklaracji także do okresu, który nie jest objęty kontrolą. Kontrole celno-skarbowe będą mogły być teraz wszczynane nawet wobec tych grup kapitałowych, które zakończyły działalność.

Z kolei definicja kontrahenta kontrolowanego zostanie poszerzona o przewoźników i firmy zajmujące się magazynowaniem, przepakowywaniem, przeładunkiem i przesyłaniem tego samego towaru. Kontrahentem kontrolowanym stanie się nawet podmiot pośrednio biorący udział w dostawie towaru, a także podmiot dokonujący płatności.

Fiskus niczym konwojent

Funkcjonariusze KAS uzyskają prawo do konwojowania osób odebranych z zakładu karnego lub aresztu śledczego, a także będą mogli prowadzić postępowania wobec sprawców przestępstw korupcyjnych we własnych szeregach bez konieczności angażowania innych organów uprawnionych do ścigania przestępstw na przykład policji czy CBA.

Zobacz także: Skarbówka doi bezlitośnie. Zobacz, jak możesz zapłacić podatek od niczego

KAS otrzyma też stałe upoważnienie do kontrolowania paliwa pochodzącego z nieujawnionych źródeł oraz do kontrolowania jakości paliw. Obecnie funkcjonariusze KAS muszą uzyskać indywidualne upoważnienie do przeprowadzenia takich kontroli.

Z drugiej strony sami funkcjonariusze KAS będą ściślej kontrolowani. Funkcjonariusz będzie musiał powiadomić bezpośredniego przełożonego o zamiarze wyjazdu za granicę do kraju spoza UE i EFTA. Jeżeli wyjazd będzie planowany na więcej niż 3 dni, powiadomienie będzie musiało być na piśmie.

Obecnie KAS za bezprawne powoływanie się na wpływy w instytucji państwowej może ścigać tylko funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej albo osoby zatrudnione w KAS. Po zmianie przepisów KAS będzie mogła ścigać za te przestępstwa także osoby spoza swoich szeregów.

Nowe podejście?

Przypomnijmy, że Ministerstwo Finansów niedawno przedstawiło projekt nowej Ordynacji podatkowej, która ma stanowić "zupełnie nowe podejście w relacji urząd-podatnik". Według zapowiedzi MF organy podatkowe mają przestawić się na "niewładcze formy działania", czyli zamiast stosować wezwania i decyzje, mają "wspierać podatników w realizowaniu obowiązków podatkowych".

Niestety wiele zapisów nowej ustawy przeczy tym deklaracjom. Z projektu ustawy zniknęła klauzula zakazująca organom podatkowym nadużywania prawa przez działania niezgodne z jego celem. Eksperci wskazują, że klauzule dotyczące obchodzenie prawa powinny być stosowane nie tylko wobec podatników, ale także wobec wyposażonych w dużą władzę urzędników.

Zobacz także: Skarbówka żąda od informatyków dopłat podatku za pięć lat wstecz. Zmiana stanowiska wobec twórców

Organizacje przedsiębiorców od lat skarżą się na częste przypadki działania skarbówki, które podważają zaufanie do organów podatkowych. Chodzi na przykład o sztuczne przedłużanie terminu przedawnienia poprzez wszczynanie postępowań karnoskarbowych lub uruchamianie kontroli tuż przed terminem przedawnienia.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl