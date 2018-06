Fakturę weźmiesz od razu albo wcale. Resort finansów zmienia przepisy

Fot. Eastnews/Łukasz Grudniewski Prawie 2 mln kas fiskalnych nie ma funkcji wystawiania paragonów z numerem NIP

Od lipca faktury mają być wystawiane na podstawie wcześniej wydanego paragonu tylko, jeśli będzie na nim numer NIP. 85 proc. kas fiskalnych nie ma jednak takiej możliwości. W praktyce to same kłopoty: faktury po fakcie nie dostaniemy albo przedsiębiorców czeka wymiana kas.

1 lipca ma wejść w życie nowelizacja ustawy o VAT, która zmienia zasady rozliczania handlu, o czym pisaliśmy już w money.pl. Jej celem jest ukrócenie nieuczciwego wykorzystywania paragonów do wyciągania zwrotu podatku VAT.

Jednak - jak podaje "Rzeczpospolita" - prace nad nowymi przepisami przedłużają się; projekt nie został nawet przyjęty przez rząd. Możliwe, że termin 1 lipca zostanie przesunięty. Według MF ostateczną datę wejścia w życie nowelizacji będzie można określić po zakończeniu etapu uzgodnień i przekazaniu projektu pod obrady rządu - czytamy.

To wszystko zwiększa tylko niepewność przedsiębiorców. Wielu obawia się, że zmiana przepisów wymusi na nich wymianę kas fiskalnych, a to oznacza dodatkowe koszty. Zmiana oprogramowania dla jednej sieci handlowej to wydatek rzędu setek tysięcy euro - twierdzi "Rz".

Ministerstwo Finansów oświadcza, że z przepisów nie wynika obowiązek wymiany kas, ale jednocześnie przyznaje, że tylko 330 tys. kas fiskalnych może umieszczać na paragonach numer NIP. 1,8 mln urządzeń nie ma takiej funkcji.

- Jeśli kontrola wykaże, że faktura została wystawiona na podstawie paragonu bez NIP nabywcy, karę zapłaci i sprzedawca i nabywca - wskazuje Andrzej Nikończyk, szef rady podatkowej Konfederacji Lewiatan. Wyniesie ona 100 proc. wartości VAT wykazanego na fakturze.

