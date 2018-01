Kilkanaście minut, by założyć własną firmę przez internet. PKO Bank Polski stawia na nowoczesne rozwiązania

Minister Jadwiga Emilewicz z wiceprezesem PKO Banku Polskiego Janem Emerykiem Rościszewskim

Klienci PKO Banku Polskiego mogą zarejestrować firmę i jednocześnie otworzyć rachunek firmowy przez internet.

Rejestrację działalności gospodarczej oraz otwarcie rachunku bankowego umożliwia Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Cały proces zajmuje zaledwie kilka minut i jest przeprowadzany w całości przez internet. Potwierdzenie tożsamości przedsiębiorcy następuje za pośrednictwem profilu zaufanego.

- W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii tworzymy przyjazny ekosystem usług online. Jestem przekonana, że możliwość założenia firmy przez systemy e-bankowości spotka się z dużym zainteresowaniem Polaków i wpłynie na odsetek przedsiębiorców, którzy będą obsługiwać swoją firmę elektronicznie – mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Jak wygląda proces rejestracji firmy?

Wystarczy zalogować się do serwisu transakcyjnego PKO Banku Polskiego i przejść do zakładki ”e-Urząd”. Tam podajemy dane właściciela firmy i informacje dotyczące działalności gospodarczej, wybieramy tych rachunku bankowego. Wszystkie informacje potwierdzamy profil zaufanym, a jeśli go jeszcze nie posiadamy, również może założyć go za pośrednictwem banku.

Nasz wniosek o założenie firmy jest kierowany nie tylko do CEIDG, ale również do rejestru REGON, urzędu skarbowego (NIP) oraz do ZUS, byśmy zostali zapisani jako płatnik składek.

Cała proces rejestracji firmy zajmuje maksymalnie dzień roboczy i poza wysłaniem elektronicznego dokumentu nie wymaga żadnej dodatkowej pracy ze strony przedsiębiorcy.

Jan Emeryk Rościszewski, wiceprezes PKO Banku Polskiego: - Polski sektor bankowy jest nowocześniejszą dziedziną gospodarki nie tylko w naszym kraju, ale również w Europie.

PKO Bank Polski dla firm

Według badania Centrum Badań Marketingowych Indicator, PKO jest najczęściej wskazywanym bankiem podstawowym przez małe firmy. Niemal co czwarta firma z badanych firm korzysta z usług wspomnianego banku.

W ub. roku w Polsce założono ponad 300 tysięcy działalności gospodarczych. Co dzień w Polsce powstaje ok. tysiąca firm, większość zakładana była w urzędzie gminy.

- Teraz przedsiębiorca będzie mógł teraz zakładać firmę przez swoje konto bankowe nie wychodząc z domu. Naszym zdaniem będzie to duże ułatwienie – zapewnia Emilewicz. – Liczymy na to, że liczba firm w Polsce wzrośnie.

Podobną usługę będą wdrażać też inne banki m.in. mBank czy Bank Pekao SA.