"Jedno okienko" to przeszłość. mBank wprowadza przedsiębiorców w zupełnie nową rzeczywistość

Przedsiębiorcy korzystający z usług w mBanku otworzą firmę online, otrzymają darmowe konto firmowe wraz z bezpłatną funkcjonalnością wystawiania faktur i możliwością prowadzenia księgowości. Innymi słowy zostaną przedsiębiorcami w zaledwie 10 minut. "Jedno okienko" do założenia firmy przez lata było marzeniem przedsiębiorców, ale i polityków. Dla tych drugich jednocześnie stało się koszmarem, bo działało jedynie na papierze.

Internet sprawił, że Polacy zaczęli marzyć o koncepcji "zero okienek", a więc żeby móc założyć firmę bez wychodzenia z domu. Teoretycznie jest to nawet dostępne już dziś, bo coraz więcej banków umożliwia założenie profilu zaufanego za pomocą bankowości elektronicznej. A to wystarczy, by otworzyć firmę przez sieć, nie wstając z kanapy.

Ale to wciąż za mało, żeby prowadzić własny biznes. Do tego potrzeba konta firmowego, czy obsługi księgowej.

Tego problemu nie będą mieli jednak klienci mBanku, który jako pierwszy na świecie przeniósł wszystkie te procedury do świata elektronicznego.

Zintegrowany, w pełni online'owy proces otwierania firmy opracowany przez mBank jest już po zakończonych z powodzeniem testach i lada dzień usługa będzie dostępna dla klientów.

Innowacyjny system został już nawet doceniony na świecie. mBank bowiem za swój nowy projekt dla przedsiębiorców zdobył pierwsze miejsce w ogólnoświatowym konkursie innowacji świata finansów – EFMA DMI AWARDS 2017 – w kategorii New Business Ecosystem.

Jak założyć firmę? Sposób tradycyjny

W świetle tego, co przygotował mBank, "jedno okienko" to już archaizm, mimo że tak naprawdę zaczęło działać niespełna rok temu. Droga do tego legendarnego okienka była jednak długa i wyboista. Chodziło o to, aby Polacy mogli zakładać firmę w jednym miejscu zamiast konieczności składania odpowiednich dokumentów w trzech różnych urzędach: w ZUS, Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Gminy. Teoretycznie udało się to w 2011 roku, ale w praktyce przedsiębiorca i tak musiał pofatygować się do drugiego w ZUS.

Dopiero w maju 2017 roku ta kuriozalna sytuacja została naprawiona i dziś już "jedno okienko" rzeczywiście jest jedno, a do zarejestrowania działalności gospodarczej wystarczy złożenie wniosku CEiDG-1 w urzędzie gminy.

Tyle że większość przedsiębiorców nadal odwiedza urzędy. Dlaczego? Aby rzeczywiście zacząć prowadzić swój biznes, trzeba jeszcze założyć konto firmowe w banku czy znaleźć księgową, bo mało który przedsiębiorca prowadzi ją sam. W efekcie firmy nie można było uruchomić wyłącznie online. Aż do tej pory.

mBank podbija stawkę

Na czym polega więc innowacja mBanku, który postanowił nie tylko przenieść ideę "jednego okienka", a więc rejestracji firmy, do świata online?

Dzięki nowemu systemowi wdrażanemu w mBanku klient wszystkie formalności nie tylko urzędowe, ale i księgowe i bankowe załatwi w jednym miejscu. Siedząc przed komputerem w domu. Zajmie mu to około 10 minut.

Wystarczy, że złoży jeden wniosek, który uruchomi cały proces budowania firmy. Świeżo upieczony przedsiębiorca zamiast więc chodzić po różnych instytucjach i wypełniać kolejne wnioski z tymi samymi danymi, tylko na innych formularzach, od razu będzie mógł się zająć biznesem – a więc tym, co tak naprawdę dla niego najważniejsze.

To mBank założy przyszłemu przedsiębiorcy profil zaufany, otworzy firmowy rachunek bankowy, załatwi formalności rejestracyjne w urzędach, w tym w CEiDG, Urzędzie Skarbowym, ZUS, przeprowadzi nadanie NIP i REGON, a klient nie ruszając palcem, będzie jedynie odbierał sms-y i e-maile z informacjami, na jakim etapie jest jego firma. W przypadku wątpliwości związanych z kwestiami księgowymi, na etapie wniosku o otwarcie firmy, do dyspozycji jest specjalna infolinia doświadczonych księgowych, którzy odpowiedzą na nurtujące pytania i poprowadzą przyszłego przedsiębiorcę za rękę. Usługa jest bezpłatna.

Rewolucja, którą wymyślił mBank, to oferta nie tylko dla klientów banku. Z tego zintegrowanego rozwiązania będą mogły korzystać też osoby, które z mBankiem nie mają nic wspólnego.

Tyle że w ich przypadku procedura ta potrwa nieco dłużej niż obiecywane 10 minut, a to ze względu na konieczność wizyty w placówce mBanku lub zamówienie kuriera w celu podpisania dokumentów i potwierdzenia tożsamości.

Ostatecznie przedsiębiorcy, którzy w mBanku otworzą firmę online, otrzymają darmowe konto firmowe wraz z bezpłatną funkcjonalnością wystawiania faktur i możliwością prowadzenia ewidencji, a więc w jednym miejscu będą kontrolowali wszystkie najważniejsze elementy swojej firmy.

I to właśnie za to mBank został doceniony na arenie międzynarodowej, bo nigdzie na świecie nie było dotąd tak prostej drogi do tego, by zostać pełnoprawnym przedsiębiorcą.

- Otwarcie własnej firmy to bardzo ważny moment w życiu. Dla jednych jest realizacją marzeń i ambicji, dla innych zerwaniem więzów "etatowca". Bycie przedsiębiorcą to zarówno satysfakcja, jak i niekończąca się lista zadań w krótkiej dobie. Naszym celem jest oszczędzenie czasu przyszłym przedsiębiorcom i zdjęcie z głowy formalności związanych z założeniem firmy, i "utrudnieniami" przy starcie firmy! – podsumowuje Daniel Pindor z mBanku, który pracował nad tym projektem.

