Z klubów fitness korzysta w Polsce 3 mln osób. Zostawili w nich 3,7 mld zł

Fot. Health Gauge/Flickr/CC BY 2.0 Branża fitness ma w naszym kraju ogromny potencjał wzrostu.

Moda na zdrowy tryb życia sprawiła, że na popularności zyskują kluby fitness. To napędza biznes, który w ubiegłym roku przyniósł blisko 3,7 mld zł przychodów. Miesięcznie wydajemy na siłownię średnio 119 zł.

Przychody klubów fitness w Polsce wzrosły do 872 mln euro (bez VAT), czyli 3,71 mld zł w 2017 roku wobec 842 mln euro rok wcześniej - wynika z piątej edycji raportu "The European Health & Fitness Market 2018", przygotowanego przez firmę Deloitte we współpracy z organizacją EuropeActive.

Z opracowania wynika, że z oferty klubów fitness korzysta już 2,91 mln Polaków. To o około 170 tys. osób więcej niż rok wcześniej.

- Branża fitness wciąż się rozwija. O dalszym jej potencjale świadczą dane. Nadal dziewięciu na dziesięciu Polaków nie korzysta z klubów fitness, a dwie trzecie naszego społeczeństwa nie uprawia sportu. Musimy być jednak świadomi tego, że o uwagę i wolny czas konsumentów walczą nie tylko kluby fitness, ale także kawiarnie, kina, książki i komputery. Wykorzystanie niezagospodarowanego potencjału będzie zatem dużym wyzwaniem - komentuje prezes Total Fitness Adam Śliwiński.

Średnia wysokość miesięcznej opłaty członkowskiej (wynikającej z cennika) wynosi w Polsce 27,9 euro, czyli blisko 119 zł.

"W porównaniu z innymi krajami europejskimi polski rynek fitness jest bardzo rozdrobniony. Największą liczbą klubów może pochwalić się obecnie sieć Calypso, która wyprzedza wycofującą się z rynku polskiego sieć Pure Jatomi" - czytamy w raporcie.

Pomysł na biznes: Słowiański fitness





Polska wyróżnia się na tle innych badanych krajów również ofertą sportową skierowaną do pracowników. Na koniec 2017 roku spółka Benefit Systems, twórca programu MultiSport, miała ponad 996 tys. użytkowników kart sportowych w Polsce i za granicą.

- Fenomen kart sportowych polega na tym, że przynoszą one korzyści wielu uczestnikom rynku: pracodawcom, bo mają efektywne narzędzie do motywacji pracowników, użytkownikom, którzy mogą korzystać z wielu placówek i aktywności oraz właścicielom klubów sportowych, dla których jest to dobre uzupełnienie biznesu. Z naszych wyliczeń wynika, że dzięki karcie MultiSport do właścicieli obiektów sportowych w Polsce trafiło w ostatnich kilku latach ponad 2 mld złotych przychodów - zauważa Adam Radzki, członek zarządu Benefit Systems.

Liderem w Europie pod względem liczby członków pozostaje niemiecka sieć McFit. W ubiegłym roku skupiała to 1,7 mln osób. Następna w kolejności sieć Basic-Fit miała 1,5 mln osób. Pod względem przychodów numerem 1. w Europie jest sieć David Lloyd Leisure, której przychody w 2017 roku wyniosły 483 mln euro. Na drugiej pozycji uplasował się Migros Group (388 mln euro). Dopiero na trzecie miejsce spadł dotychczasowy lider Virgin Active (356 mln euro).

Eksperci Deloitte spodziewają się dalszej konsolidacji rynku fitness. Najwięksi gracze rynkowi wciąż szukają dalszych możliwości rozwoju, zwłaszcza międzynarodowego.

W Polsce w ubiegłym roku aktywnie inwestował w rynek fitness Benefit Systems. Spółka konsekwentnie zwiększa swoje zaangażowanie w rynek - na koniec 2017 roku posiadała udziały w siedmiu z jedenastu największych w kraju sieci klubów fitness.

Wartość całego europejskiego rynku fitness w 2017 roku wyniosła 26,6 mld euro. To oznacza, że urosła o 3,8 proc. w skali roku. Podobnie jak w poprzednich latach niemal dwie trzecie przychodów wygenerowało pięć krajów: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl