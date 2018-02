KNF ostrzega przed "łowcami frajerów". Kolejna firma trafiła na listę

Fot. Krzysztof Olszewski, money.pl Szef KNF Marek Chrzanowski wytoczył wojnę oszustom

Kolejna firma, którą można określić mianem "łowcy frajerów" trafiła na listę ostrzeżeń Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Także prokuratura zajęła się działalnością firmy Iron Eagle sp. z o.o.

Spółka Iron Eagle trafiła na listę ostrzeżeń w związku z tym, że prowadzi bez odpowiedniego zezwolenia "obrót instrumentami finansowymi". W money.pl wielokrotnie opisywaliśmy przykłady działalności podobnych firm, które zyskały miano "łowców frajerów". Ich głównym pomysłem na zarobek jest przekonywanie osób, które nie znają się na finansach, do inwestycji w przedsięwzięcia obarczone wysokim ryzykiem. Chociażby oferowane na rynku forex.

Za takie podejście do prowadzenie biznesu wszystkim firmom grozi do 5 mln zł kary. Jak pisaliśmy nie zraża to chętnych do oszukiwania ludzi, a tego typu przedsięwzięcia często prowadzone są "pod nosem" Komisji Nadzoru Finansowego w samym centrum Warszawy. Biura nazywane są "kotłowniami".

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

